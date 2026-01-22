Оскар-2026: израильский фильм в документальной категории и "Голос Хинд Раджаб" в иностранной

Список номинантов на 98-ю кинопремию "Оскар", церемония которой пройдёт 15 марта в Лос-Анджелесе, опубликован сегодня Американской академией киноискусств. Абсолютным фаворитом стал фильм "Грешники", получивший рекордные 16 номинации, в том числе в категории "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" до всех ключевых технических категорий.

В шорт-листе также заявлена израильская работа: режиссер Хила Медалия поборется за статуэтку в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" с картиной Children No More: Were And Are Gone. Фильм рассказывает об акциях протеста израильских активистов против войны в Газе и гибели палестинских детей.

Ещё одна громкая международная заявка – тунисское драматическое полотно "Голос Хинд Раджаб", посвящённое гибели палестинской девочки в секторе Газа. Лента номинирована как "Лучший международный художественный фильм".

Церемония награждения премии "Оскар" пройдет 16 марта "Долби" в Лос-Анджелесе; трансляция состоится на телеканале ABC и в крупнейших стриминг-сервисах.