x
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Лайза Миннелли выпустила первый трек за 13 лет с помощью ИИ

ИИ
Музыканты
время публикации: 22 января 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 14:32
Лайза Миннелли выпустила первый трек за 13 лет с помощью ИИ
AP Photo/Katy Winn

79-летняя обладательница "Оскара" Лайза Миннелли впервые за 13 лет выпускает музыкальную композицию. Миннелли записала вокал для танцевального трека Kids, Wait Til You Hear This, написанного нейросетями компании ElevenLabs. Это не только неожиданное погружение Миннелли в дип-хаус, но и название её готовящихся мемуаров.

Лайза Миннелли. Фотогалерея

"Музыка – это связь и эмоциональная правда, – говорится в пресс-релизе трека. – Мне интересно использовать свой голос и новые инструменты для самовыражения, а не вместо него. Проект уважает голос, выбор и право собственности артиста. ElevenLabs позволяет каждому быть создателем и владельцем. Это важно".

Трек Миннелли вошёл в сборник композиций, созданных или переработанных искусственным интеллектом. Среди участников – Арт Гарфанкел: его работа Authorship содержит закадровый отрывок из автобиографии What Is It All But Luminous, посвящённый отцу, под фортепианный аккомпанемент, сгенерированный ИИ.

"Музыка всегда развивалась вместе с технологиями – от микрофонов до многодорожечной записи, – отметил Гарфанкел. – Впечатлило уважение к мастерству: человек остаётся в центре, а технология просто открывает ещё одну дверь".

Миннелли не выпускала композиции с 2013 года, когда исполнила трек для американского музыкального сериала Smash.

Лайза Миннелли одна из 25 лауреатов ЭГОТ – четырех самых престижных музыкальных, кинематографических и театральных премий мира: Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Всемирная слава пришла к Миннелли в 1972 году после роли в картине "Кабаре" режиссера Боба Фоссе. Второй самой известной работой Миннелли в кино стала картина Мартина Скорсезе "Нью-Йорк, Нью-Йорк", в котором она играла в дуэте с Робертом Де Ниро.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 августа 2024

Лайза Минелли напишет автобиографию