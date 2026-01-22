Лайза Миннелли выпустила первый трек за 13 лет с помощью ИИ

79-летняя обладательница "Оскара" Лайза Миннелли впервые за 13 лет выпускает музыкальную композицию. Миннелли записала вокал для танцевального трека Kids, Wait Til You Hear This, написанного нейросетями компании ElevenLabs. Это не только неожиданное погружение Миннелли в дип-хаус, но и название её готовящихся мемуаров.

Лайза Миннелли. Фотогалерея

"Музыка – это связь и эмоциональная правда, – говорится в пресс-релизе трека. – Мне интересно использовать свой голос и новые инструменты для самовыражения, а не вместо него. Проект уважает голос, выбор и право собственности артиста. ElevenLabs позволяет каждому быть создателем и владельцем. Это важно".

Трек Миннелли вошёл в сборник композиций, созданных или переработанных искусственным интеллектом. Среди участников – Арт Гарфанкел: его работа Authorship содержит закадровый отрывок из автобиографии What Is It All But Luminous, посвящённый отцу, под фортепианный аккомпанемент, сгенерированный ИИ.

"Музыка всегда развивалась вместе с технологиями – от микрофонов до многодорожечной записи, – отметил Гарфанкел. – Впечатлило уважение к мастерству: человек остаётся в центре, а технология просто открывает ещё одну дверь".

Миннелли не выпускала композиции с 2013 года, когда исполнила трек для американского музыкального сериала Smash.

Лайза Миннелли одна из 25 лауреатов ЭГОТ – четырех самых престижных музыкальных, кинематографических и театральных премий мира: Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Всемирная слава пришла к Миннелли в 1972 году после роли в картине "Кабаре" режиссера Боба Фоссе. Второй самой известной работой Миннелли в кино стала картина Мартина Скорсезе "Нью-Йорк, Нью-Йорк", в котором она играла в дуэте с Робертом Де Ниро.