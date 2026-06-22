Мэр Сан-Антонио призвала отменить концерт Канье Уэста в День независимости США

Мэр Сан-Антонио Джина Ортис Джонс выступила с призывом отменить концерт рэпера Канье Уэста (Ye), запланированный на 4 июля на стадионе Alamodome.

Заявление прозвучало спустя всего день после начала продажи билетов на выступление. В публикации в соцсетях градоначальница заявила, что город не должен предоставлять муниципальную площадку артисту, известному своими антисемитскими высказываниями.

"Сан-Антонио – Военная столица США. Мы не должны принимать человека с историей разжигания ненависти и антисемитских заявлений на городской площадке – никогда, и тем более 4 июля, в день 250-летия нашей страны", – написала Джонс.

Несмотря на позицию мэра, концерт пока остается в расписании, а билеты продолжают продаваться через Ticketmaster и официальный сайт музыканта.

Призыв главы города стал очередным ударом по концертным планам Уэста. Ранее в этом году Канье столкнулся с отменами выступлений в Европе. После отказа в британской визе были отменены его запланированные выступления на фестивале Wireless в Лондоне, а концерт во французском Марселе был перенесен. Причиной стали новые волны критики, вызванные антисемитскими заявлениями рэпера и его песней Heil Hitler, выпущенной в 2025 году. Недавно стало известно, что Уэст хочет организовать концерт в Израиле. В последний раз рэпер побывал в Израиле в 2015 году с бывшей супругой Ким Кардашьян. После развода с Кардашьян Уэст неоднократно делал антисемитские заявления.

Особую чувствительность ситуации придает дата концерта – День независимости США, когда по всей стране проходят праздничные мероприятия. На этом фоне заявление мэра Сан-Антонио вызвало широкий общественный резонанс и вновь подняло вопрос о том, должны ли государственные и муниципальные площадки принимать артистов, обвиняемых в разжигании ненависти.