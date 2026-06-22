Суд обязал миллиардера Дэвида Нахмада вернуть похищенную нацистами картину Модильяни наследникам

Многолетний судебный спор вокруг картины Амедео Модильяни "Сидящий мужчина с тростью" (1918), стоимость которой оценивается более чем в 25 миллионов долларов, завершился очередным поражением для семьи известного арт-дилера и миллиардера Дэвида Нахмада.

Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Нахмад и его родственники должны в течение 30 дней вернуть произведение наследникам арт-дилера Оскара Штеттинера, который был вынужден оставить картину в Париже, спасаясь от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. После войны Штеттинер вернулся во Францию и пытался вернуть картину. Однако после перепродажи новый владелец заявил, что картины у него нет.

Семья Нахмад приобрела полотно на аукционе Christie"s в 1996 году за 3,2 миллиона долларов. Однако внук Штеттинера, Филипп Маэстраччи, при поддержке компании Mondex, специализирующейся на возврате произведений искусства, похищенных во время Холокоста, добивался реституции картины одиннадцать лет.

В апреле суд признал, что работа была незаконно изъята и впоследствии перепродана, а значит должна быть возвращена наследникам первоначального владельца.

Адвокаты Нахмада заявили, что намерены обжаловать решение. По их словам, суд не принял во внимание показания двух свидетелей – фотографа Фредерика Аллена и его супруги Одиль Картлотти-Аллен, которые утверждают, что у семьи Нахмад совсем не та картина, которая принадлежала Штеттинеру. А искусствовед и эксперт творчества Модильяни Марк Рестеллини ставит под сомнение право собственности семьи Штеттинеров. Но суд не принял и его свидетельство.

Одним из наиболее резонансных моментов процесса стала попытка Нахмада заявить, что картина принадлежит не ему лично, а офшорной компании International Art Center. Однако эта позиция была подорвана после публикации "Панамских документов", которые показали связи семьи Нахмад с этой структурой.

Адвокат наследников Филлип Ландриган предупреждает, что новая апелляция может отсрочить возвращение картины еще на несколько лет.

По его словам, все ключевые аргументы семьи Нахмад уже были отвергнуты судами, а дальнейшие разбирательства лишь откладывают восстановление справедливости для наследников жертвы Холокоста.