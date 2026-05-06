Культура

Канье Уэст выступит в Албании после отмен концертов в Европе

Антисемитизм
Концерты
Музыканты
время публикации: 06 мая 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 12:44
Evan Agostini/Invision/AP

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что Канье Уэст даст концерт в Тиране 11 июля. Новость появилась на фоне серии отмен выступлений рэпера в Европе из-за его антисемитских высказываний последних лет.

Планировавшийся тур Уэста должен был стартовать после выхода его нового альбома Bully в марте, однако артисту пришлось отказаться от визита в целый ряд европейских стран из-за его антисемитских высказываний и цитирования Гитлера. Особенно громкий скандал разгорелся после объявления о том, что музыкант станет хедлайнером всех трех дней фестиваля Wireless в Лондоне.

Это вызвало волну критики со стороны общественности и политиков. К обсуждению присоединился и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На фоне скандала несколько спонсоров отказались от сотрудничества с фестивалем, а позже МВД Великобритании запретило Уэсту въезд в страну. В результате фестиваль был полностью отменен.

Уэсту также пришлось отменить концерт в Марселе, поскольку французские власти могли отказать ему во въезде в страну.

Теперь Албания может стать одной из немногих европейских стран, где артисту все же удастся выступить. Пока детали концерта в Тиране официально не раскрываются.

