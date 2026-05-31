Концерт Канье Уэста в Стамбуле собрал рекордную аудиторию. В Италии ему запретили выступать

Пока европейские власти продолжают отменять концерты Канье Уэста (Йе) из-за опасений по поводу общественной безопасности и скандалов вокруг его высказываний, в Турции рэперу удалось собрать одну из крупнейших аудиторий в своей карьере.

На выходных Уэст выступил на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. По данным его команды, концерт посетили около 118 тысяч человек, что значительно превышает официальную вместимость арены, рассчитанной примерно на 77,6 тысячи зрителей. На шоу приехали поклонники не только из Турции, но и из Великобритании, Германии, США, Польши, Казахстана и России. Судя по многочисленным видео в соцсетях, стадион оказался переполнен: часть зрителей наблюдала за концертом стоя даже в зонах с сидячими местами.

Успех стамбульского выступления происходит на фоне новостей об очередной отмене концерта Уэста в Европе. В Италии власти Реджо-Эмилии запретили выступление, которое было запланировано на 18 июля на фестивале Pulse of Gaia на арене RCF Arena. Решение было принято после консультаций с правоохранительными органами и представителями местной еврейской общины, выразившими обеспокоенность в связи с предыдущими антисемитскими высказываниями артиста. Под запрет также попал концерт Трэвиса Скотта, запланированный накануне на той же площадке. В 2021 году на выступлении Скотта погибло 10 человек.

В официальном заявлении итальянских властей говорится, что отмена связана с вопросами общественного порядка и безопасности, риском контрдемонстраций и ожидаемым большим скоплением людей на двух масштабных мероприятиях, назначенных на соседние даты.

Ранее в этом году Канье уже столкнулся с отменами выступлений в Европе. После отказа в британской визе были отменены его запланированные выступления на фестивале Wireless в Лондоне, а концерт во французском Марселе был перенесен. Причиной стали новые волны критики, вызванные антисемитскими заявлениями рэпера и его песней Heil Hitler, выпущенной в 2025 году.

При этом интерес публики к артисту остается крайне высоким. Концерт в Стамбуле проходил одновременно с несколькими крупными событиями – юбилейным выступлением итальянского исполнителя Андреа Бочелли в честь 30-летия альбома Romanza и финалом Лиги чемпионов между командами ПСЖ и "Арсенал". Однако это не помешало поклонникам Канье заполнить арену. Некоторые зрители даже совмещали просмотр матча и концерта, следя за футбольной трансляцией прямо во время шоу.

Недавно стало известно, что Уэст хочет организовать концерт в Израиле. В последний раз рэпер побывал в Израиле в 2015 году с бывшей супругой Ким Кардашьян. После развода с Кардашьян Уэст неоднократно делал антисемитские заявления.