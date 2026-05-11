Семья генерала СС вернет потомкам еврейского коллекционера украденную нацистами картину

Картина, входившее в собрание нидерландского коллекционера и арт-диллера еврейского происхождения Жака Гудстикера, разграбленное нацистами во время Второй Мировой войны, была найдена в доме у потомков генерала Хендрика Сейффардта – командующего легионом СС "Нидерланды".

Коллекция Гудстикера насчитывала около 1000 произведений искусства. Когда Нидерланды были захвачены нацистами, ему удалось бежать, но собрание пришлось оставить. Скорее всего, оно попало в руки "нациста номер два" Генриха Геринга, большого ценителя искусства, а пущено с молотка.

Как рассказал арт-детектив Артур Бранд, некоторое время назад к нему обратился мужчина, сообщивший: он недавно узнал, что является потомком Сейффардта и что в собрании его семьи находится похищенная нацистами картина "Портрет молодой девушки" кисти Тона Келдера.

Чтобы скрыть связь с высокопоставленным коллаборантом, семья сменила фамилию. Узнав о родстве, мужчина спросил у бабушки, откуда в ее доме взялась эта картина. Та призналась: "Она принадлежала евреям. Из собрания Гудстикера. Ее не продашь. И никому не рассказывай".

Но мужчина, обуреваемый виной за своего предка, связался с Брандом. Тот нашел в архиве документы состоявшегося в 1940 году аукциона, в которых под номером 92 значилась эта картина. Детектив уже связался с потомками коллекционера, который скончался в Великобритании в 1940 году.

"Это самое странное, что произошло за всю мою карьеру. Я находил похищенные нацистами произведения искусства в Лувре, Королевском голландском собрании, других музеях. Но обнаружить картину из коллекции Гудстикера у потомков генерала ваффен-СС – такого со мной не было", – рассказал Бранд BBC.

"Семья не несет ответственности за его преступления. Однако у нее была возможность сделать правильный выбор и вернуть картину. Они этого не сделали. Это бы их выбор", – отметил он.

Добавим, что в итоге семья приняла решение вернуть произведение искусства потомкам законного владельца. "Мне она досталась от матери. Теперь я знаю, что семья Гудстикера хочет получить ее назад. Раньше я этого не знала", – сообщила бабушка.