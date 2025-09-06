x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 16:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 16:47
06 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Аргентине найдены работы Матисса, похищенные у евреев финансовым советником Гитлера

Аргентина
время публикации: 06 сентября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 15:51
В Аргентине найдены работы Матисса, похищенные у евреев финансовым советником Гитлера
AP Photo/Denis Farrell

Гражданке Аргентины Патрисии Кадгиен, дочери нациста, который в годы Второй мировой войны похитил картины у европейских евреев, предъявлены обвинения в сокрытии множества произведений искусства, включая 22 полотна французского художника Анри Матисса, сообщает ВВС.

Патрисия и ее муж оказалась в центре внимания после того, как в прошлом месяце в объявлении о продаже недвижимости, размещенном ими в газете, была замечена картина XVIII века, "Портрет дамы" работы итальянского барочного живописца Джузеппе Гисланди, украденная у голландского коллекционера.

Полиция начала расследование и провела несколько обысков в поисках картины, но в итоге нашла не ее, а 22 работы Анри Матисса и другие произведения, происхождение которых еще предстоит установить. Позже работу Гисланди Патрисия Кадгиен сама передала властям.

"Портрет дамы" входил в обширную коллекцию Жака Гудстиккера, который погиб, спасаясь бегством из Нидерландов в 1940 году, когда страну оккупировала нацистская Германия. Сегодня картина оценивается примерно в 50 000 долларов.

Коллекцию Гудстиккера поделили между собой высокопоставленные нацисты во главе с основателем гестапо Германом Герингом, а Кадгиен – финансовый советник Адольфа Гитлера – был назначен ответственным за переправку награбленного в Южную Америку.

После войны Нидерланды вернули около 300 работ из коллекции, большинство из которых было возвращено наследникам Гудстиккера, хотя многие из них до сих пор разбросаны по миру.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 26 июня 2024

Музей Амстердама вернёт картину Матисса наследникам еврейской семьи
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 апреля 2024

Считавшаяся утерянной картина Климта продана с аукциона за 30 миллионов евро