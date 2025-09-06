В Аргентине найдены работы Матисса, похищенные у евреев финансовым советником Гитлера

Гражданке Аргентины Патрисии Кадгиен, дочери нациста, который в годы Второй мировой войны похитил картины у европейских евреев, предъявлены обвинения в сокрытии множества произведений искусства, включая 22 полотна французского художника Анри Матисса, сообщает ВВС.

Патрисия и ее муж оказалась в центре внимания после того, как в прошлом месяце в объявлении о продаже недвижимости, размещенном ими в газете, была замечена картина XVIII века, "Портрет дамы" работы итальянского барочного живописца Джузеппе Гисланди, украденная у голландского коллекционера.

Полиция начала расследование и провела несколько обысков в поисках картины, но в итоге нашла не ее, а 22 работы Анри Матисса и другие произведения, происхождение которых еще предстоит установить. Позже работу Гисланди Патрисия Кадгиен сама передала властям.

"Портрет дамы" входил в обширную коллекцию Жака Гудстиккера, который погиб, спасаясь бегством из Нидерландов в 1940 году, когда страну оккупировала нацистская Германия. Сегодня картина оценивается примерно в 50 000 долларов.

Коллекцию Гудстиккера поделили между собой высокопоставленные нацисты во главе с основателем гестапо Германом Герингом, а Кадгиен – финансовый советник Адольфа Гитлера – был назначен ответственным за переправку награбленного в Южную Америку.

После войны Нидерланды вернули около 300 работ из коллекции, большинство из которых было возвращено наследникам Гудстиккера, хотя многие из них до сих пор разбросаны по миру.