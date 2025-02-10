Жена Канье Уэста обратилась к Всевышнему: "Смягчи его сердце... Благослови, Господь, Израиль"

30-летняя Бьянка Сенсори (Цензори) опубликовала два поста в соцсети X, умоляя Всевышнего смягчить сердце ее супруга – рэпера Канье Уэста, а также поблагодарив президента США Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников-израильтян, удерживаемых террористами в Газе.

"Грэмми 2025": триумфаторы и скандалисты. Фоторепортаж

Бьянка написала: "Господи, я обращаю к тебе мои молитвы о муже с любовью и заботой. Смягчи его сердце, направь его слова, наполни его мудростью и добротой. Защити его от бед и направь к пониманию и уважению всех людей. Несмотря на наши различия, я люблю его безоговорочно. Укрепи нашу связь и помоги мне быть источником терпения и ободрения. Я верю, что Твоя благодать проникнет в его сердце. Благослови, Господь, Израиль (флаг Израиля) и всех добрых евреев. Аминь".

Очевидно, этот пост Бьянки был реакцией на то, что в последние дни в аккаунте Канье стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе о нацизме, почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, иногда содержат нецензурную лексику. Некоторые пользователи Х сочли, что аккаунт Уэста взломан. Но, судя по всему, эти посты пишет он сам.

Позже Бьянка Сенсори опубликовала еще один пост с портретами заложников, захваченных террористами около границы Газы 7 октября 2023 года. Судя по этому посту, портреты были выбраны Бьянкой случайно, так как это подборка фотографий людей, захваченных 7.10.2023 и одного (Авера Менгисту), оказавшегося в Газе много лет назад, на этом коллаже присутствуют люди, остающиеся в плену и уже освобожденные из плена. Сенсори пишет: "Сердечная благодарность президенту Трампу за его непоколебимую поддержку в освобождении израильских заложников для воссоединения с их семьями. Пусть все, кто все еще находится в плену, вскоре благополучно вернутся к своим семьям". Пост сопровожден тегами #StandWithIsrael #HopeForPeace #GodblessIsrael.

Особое внимание к Бьянке Сенсори было привлечено неделю назад, когда она явилась "голой" на церемонию "Грэмми 2025". По оценке СМИ, освещавших нынешнюю церемонию "Грэмми", это стало самым "цитируемым" событием мероприятия. Многими комментаторами сцена была воспринята как акт принуждения в отношении Бьянки.