Российский актер Вадим Дзюба выступил в московском Храме Христа Спасителя с речью о политизаключенных. Это произошло в конце ноября прошлого года, однако запись выступления 33-летнего артиста, опубликованная на его страницах в сосетях, широко распространилась в СМИ лишь в последние дни.

В своей двухминутной речи Вадим Дзюба сказал^ "Дело в том, что сегодня некоторые поэты, музыканты, драматурги, врачи, учителя, журналисты лишены свободы, но при этом они не сделали ничего плохого".

Он упомянул, в частности, режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, детского врача Надежду Буянову, инженера Игоря Барышникова, журналистку Марию Пономаренко, а также депутата Алексея Горинова.

Также Вадим Дзюба назвал имена погибшего в СИЗО пианиста Павла Кушнира и погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Он закончил свою речь словами: "И сегодня, в это мерзкое время доносчиков и доносов, где как не здесь – в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя – вспомнить евангельское "Милости хочу, а не жертвы"".