x
Культура

СМИ: Тарантино работает над сериалом, в котором может сыграть Сильвестр Сталлоне

время публикации: 23 марта 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 15:05
СМИ: Тарантино работает над сериалом, в котором может сыграть Сильвестр Сталлоне
Joel C Ryan/Invision/AP

Американский таблоид TMZ сообщил, что, по информации его источников, Квентин Тарантино готовит новый телесериал. По данным издания, к проекту может присоединиться Сильвестр Сталлоне.

Действие шестисерийной истории развернется в 1930-е годы. Для создания атмосферы эпохи сериал планируют снимать в черно-белом формате, возможно с использованием техники, стилизованной под камеры того времени, чтобы добиться винтажного изображения с более мягкой фактурой. В проекте обещают гангстеров, кабаре, сцены бокса и музыку.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. При этом недавно стало известно, что театральная постановка, сценарий к которой написал Квентин Тарантино для лондонсткого Вэст-Энда, будет называться "Самодовольный кавалер", а по жанру напомнит авантюрный роман. Действие пьесы происходит в Европе 1830-х годов. История рассказывает о череде обманов и переодеваний. Создатели называют постановку праздничным признанием в любви театру и его романтической атмосфере, рассказанным в фирменном стиле Тарантино с характерным юмором. Премьера спектакля запланирована на начало 2027 года.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 марта 2026

Будущий спектакль по пьесе Тарантино назвали "Самодовольный кавалер"