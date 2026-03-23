СМИ: Тарантино работает над сериалом, в котором может сыграть Сильвестр Сталлоне

Американский таблоид TMZ сообщил, что, по информации его источников, Квентин Тарантино готовит новый телесериал. По данным издания, к проекту может присоединиться Сильвестр Сталлоне.

Действие шестисерийной истории развернется в 1930-е годы. Для создания атмосферы эпохи сериал планируют снимать в черно-белом формате, возможно с использованием техники, стилизованной под камеры того времени, чтобы добиться винтажного изображения с более мягкой фактурой. В проекте обещают гангстеров, кабаре, сцены бокса и музыку.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. При этом недавно стало известно, что театральная постановка, сценарий к которой написал Квентин Тарантино для лондонсткого Вэст-Энда, будет называться "Самодовольный кавалер", а по жанру напомнит авантюрный роман. Действие пьесы происходит в Европе 1830-х годов. История рассказывает о череде обманов и переодеваний. Создатели называют постановку праздничным признанием в любви театру и его романтической атмосфере, рассказанным в фирменном стиле Тарантино с характерным юмором. Премьера спектакля запланирована на начало 2027 года.