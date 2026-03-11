Будущий спектакль по пьесе Тарантино назвали "Самодовольный кавалер"

Продюсерская компания Sonia Friedman Productions и Sony Pictures Entertainment объявили о совместной работе над новой театральной постановкой под названием The Popinjay Cavalier по пьесе Квентина Тарантино. На русский язык название пьесы можно перевести как "Самодовольный кавалер", поскольку редко используемое в современном английском языке слово "popinjay" означает щеголь или хвастун.

Проект описывают как "авантюрную комедию в духе приключенческих историй о фехтовальщиках". Согласно официальному синопсису, действие пьесы происходит в Европе 1830-х годов. История рассказывает о череде обманов и переодеваний. Создатели называют постановку праздничным признанием в любви театру и его романтической атмосфере, рассказанным в фирменном стиле Тарантино с характерным юмором.

Премьера спектакля запланирована на начало 2027 года в лондонском Вест-Энде. Продюсерская компания Sonia Friedman Productions известна рядом успешных театральных проектов, среди которых "Паддингтон: Мюзикл" и "Гарри Поттер и проклятое дитя".

О том, что Тарантино работает над пьесой для лондонского театра, стало известно еще прошлым летом. Тогда режиссер заявил, что текст уже готов и спектакль будет его следующим проектом. По словам режиссера, работа над постановкой может занять у него от полутора до двух лет. Тогда же появились слухи, что режиссер планирует перевести семью из Израиля в Лондон, однако его супруга Даниэла Пик их опровергла.

Следующей работой Тарантино в кино, вероятно, станет картина по сценарию Тарантино "Приключения Клиффа Бута". В режиссерском кресле проекта – Дэвид Финчер. Есть вероятность, что картина будет представлена на Венецианском кинофестивале в августе 2026 года.