Фильм "Голос Хинд Раджаб" номинирован на премию "Золотой глобус"

Фильм тунисской постановщицы Каутер Бен Хании "Голос Хиндж Раджаб" о гибели палестинской девочки во время войны в Газе номинирован на премию "Золотой глобус" в иностранной категории. Его соперником по номинации стала лента "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи, который так же претендует на "Золотой глобус" в категориях "Лучшая драма" и "Лучший режиссер".

Лидером по числу номинаций стали фильмы "Битва за битвой" (девять), "Сентиментальная ценность" (восемь) и "Грешники" (семь).

В номинации "Лучший фильм (драма)" представлены "Франкенштейн", "Гамнет", "Простая случайность", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность" и "Грешники". В категории "Лучший мюзикл или комедия" – "Голубая луна", "Бугония", "Марти великолепный", "Метод исключения", "Битва за битвой" и "Новая волна".

За звание лучшего режиссёра поборются Пол Томас Андерсон, Райан Куглер, Гильермо дель Торо, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

Комедийный сериал "Никто этого не хочет" о взаимоотношениях реформистского равина и ведущей секс-подкаста номинирован в категории "Лучший комедийный сериал".

Награждение состоится 11 января 2026 года.

Полный список номинантов

Лучший фильм (драма)

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Простая случайность"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

"Голубая луна"

"Бугония"

"Марти Великолепный"

"Метод исключения"

"Новая волна"

"Битва за битвой"

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Райан Куглер ("Грешники")

Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панахи ("Простая случайность")

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучший сценарий

"Битва за битвой"

"Марти Великолепный"

"Грешники"

"Сентиментальная ценность"

"Простая случайность"

"Гамнет"

Лучший актер (драма)

Джоэл Эдгертон ("Сны поездов")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Дуэйн Джонсон ("Крушитель")

Майкл Б. Джордан ("Грешники")

Вагнер Моура ("Секретный агент")

Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин. Избавь меня от небытия")

Лучшая актриса (драма)

Джесси Бакли ("Гамнет")

Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь")

Рената Реинсве ("Сентиментальная ценность")

Джулия Робертс ("После охоты")

Тесса Томпсон ("Гедда")

Ева Виктор ("Прости, детка")

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")

Джордж Клуни ("Джей Келли")

Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой")

Итан Хоук ("Голубая луна")

Ли Бён-хон ("Метод исключения")

Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла")

Синтия Эриво ("Злая: Навсегда")

Кейт Хадсон ("Мелодия их мечты")

Чейз Инфинити ("Битва за битвой")

Аманда Сайфред ("Завещание Анны Ли")

Эмма Стоун ("Бугония")

Лучший актер второго плана

Бенисио дель Торо ("Битва за битвой")

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Пол Мескал ("Гамнет")

Шон Пенн ("Битва за битвой")

Адам Сэндлер ("Джей Келли")

Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность")

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант ("Крушитель")

Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность")

Ариана Гранде ("Злая: Навсегда")

Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность")

Эми Мэдиган ("Орудия")

Тияна Тейлор ("Битва за битвой")

Лучший иностранный фильм

"Простая случайность"

"Метод исключения"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Хинд Раджаб"

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Истребитель демонов: Бесконечная крепость"

"Элио"

"Кей-поп-охотницы на демонов"

"Маленькая Амели"

"Зверополис 2"

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение

"Аватар: Пламя и пепел"

F1

"Кей-поп-охотницы на демонов"

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

"Грешники"

"Орудия"

"Злая: Навсегда"

"Зверополис 2"

Лучший телесериал (драма)

"Дипломатка"

"Питт"

"Одна из многих"

"Разделение"

"Медленные лошади"

"Белый лотос"

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

"Начальная школа "Эбботт""

"Медведь"

"Хитрости"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

"Киностудия"

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

"Переходный возраст"

"Во всем виновата она"

"Чудовище внутри меня"

"Черное зеркало"

"Умираю, как хочу секса"

"Девушка моего сына"

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун ("Рай")

Диего Луна ("Андор")

Гари Олдман ("Медленные лошади")

Марк Руффало ("Задание")

Адам Скотт ("Разделение")

Лучшая актриса в драматическом сериале

Кэти Бейтс ("Мэтлок")

Бритт Лауэр ("Разделение")

Хелен Миррен ("1923")

Белла Рэмзи ("Одни из нас")

Кери Рассел ("Дипломатка")

Рэй Сихорн ("Одна из многих")

Лучший актер в мюзикле или комедии

Адам Броди ("Никто этого не хочет")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс")

Сет Роген ("Киностудия")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Кристен Белл ("Никто этого не хочет")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном здании")

Наташа Лионн ("Покерфейс")

Дженна Ортега ("Уэнздей")

Джин Смарт ("Хитрости")

Лучшая актриса второго плана

Кэрри Кун ("Белый лотос")

Эрин Доэрти ("Переходный возраст")

Ханна Айнбиндер ("Хитрости")

Кэтрин О'Хара ("Киностудия")

Паркер Поузи ("Белый лотос")

Эйми Лу Вуд ("Белый лотос")

Лучший актер второго плана

Оуэн Купер ("Переходный возраст")

Билли Крудап ("Утреннее шоу")

Уолтон Гоггинс ("Белый лотос")

Джейсон Айзекс ("Белый лотос")

Трэмелл Тиллман ("Разделение")

Эшли Уолтерс ("Переходный возраст")

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме

Клэр Дэйнс ("Чудовище внутри меня")

Рашида Джонс ("Чёрное зеркало")

Аманда Сайфред ("Алая река")

Сара Снук ("Во всём виновата она")

Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса")

Робин Райт ("Девушка моего сына")

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме

Джейкоб Элорди ("Узкая дорога на дальний север")

Пол Джаматти ("Черное зеркало")

Стивен Грэм ("Переходный возраст")

Чарли Ханнэм ("Монстры")

Джуд Лоу ("Черный кролик")

Мэттью Риз ("Чудовище внутри меня")