Фильм "Голос Хинд Раджаб" вошел в список лучших фильмов 2025 года, опубликованный BBC

Фильм "Голос Хинд Раджаб" постановщицы Каутер Бен Хании, который представляет Тунис в иностранной номинации на премии "Оскар", вошел в список 25 лучших фильмов 2025 года по версии корпорации ВВС. Рейтинг составлен постоянными кинокритиками BBC Карин Джеймс и Николасом Барбером.

"Голос Хинд Раджаб", получивший Гран-при Венецианского кинофестиваля, рассказывает о гибели палестинской девочки Хинд Раджаб, которую сотрудники Красного полумесяца пытались спасти из-под обстрелов. В гибели девочки палестинцы обвиняют ЦАХАЛ. Фильм расположен в первой десятке списка ВВС, хотя в конце материала авторы отмечают, что нумерация фильмов не означает место в рейтинге. "Голос Хинд Раджба" выступает в списке под номером семь, заняв место между картинами "Секретный агент" Клебер Мендонса Филью и "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера. На девятом месте в рейтиге кинокритиков британской медиакорпорации – лента иранского оппозиционера Джафара Панахи "Простая случайность".

Первым в списке 25 лучших картин 2025 года упоминается фильм "Хамнет" Хлои Чжао о судьбе Уильяма Шекспира.