"Актер – профессия детская". Максим Леонидов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Максим Леонидов – актер и телеведущий, музыкант и певец, один из основателей бит-квартета "Секрет", родившийся в Ленинграде, живший в Израиле, вернувшийся в Россию, а в марте 2022 года, после российского нападения на Украину, вновь переехавший в Израиль. "Израиль вылечил от звездной болезни", – говорит Максим.

Это второй разговор с Леонидовым в рамках программы, первый состоялся четыре года назад.

"Агония сейчас происходит с миром... Это агония старого мира, который пытается не сдавать позиции. Мне кажется, что это какие-то его последние конвульсии", – говорит Максим.

Во многом нынешняя передача построена вокруг текста известной песни Леонидова "Письмо".

Отвечая на детские вопросы, Максим Леонидов дает определение счастью: "Счастье – это отсутствие тебя и присутствие Бога в этот момент".

При ответе на другой вопрос говорит: "Актер – профессия детская".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Максимом Леонидовым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].