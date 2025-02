Артисты выпустили альбом без звука в знак протеста против использования их работ ИИ

Более 1000 музыкантов выпустили альбом без звука в протест против изменений в законе об авторском праве, которые позволят ИИ обучаться на работах артистов без их разрешения.

Билли Оушен, участники групп Radiohead, Bastille и другие музыканты 25 февраля выпустили альбом без звука, протестуя против изменений в законе об авторском праве в Великобритании, сообщает The Guardian. Изменения в законе, по их мнению, позволят компаниям, связанным с ИИ, обучать модели на защищенных авторским правом материалах без получения лицензии. Альбом под названием "Is This What We Want?" состоит из записей пустых студий и концертных залов, которые символично демонстрируют беспокойство музыкантов по поводу возможных последствий подобного закона.

В настоящее время правительство Великобритании проводит консультации по предложениям, которые позволят компаниям в сфере ИИ использовать материалы, доступные в интернете, без соблюдения авторских прав, если они применяют их для интеллектуального анализа текстов или данных. Власти полагают, что это поможет ИИ лучше анализировать и проще обучаться на больших объемах данных, чтобы создавать новый контент, который будет выглядеть как произведение, созданное человеком.

Закон предложит художникам так называемое "резервирование прав", то есть возможность запретить использование их материалов. Однако критики считают, что отдельному писателю или художнику будет сложно уведомить тысячи поставщиков ИИ-услуг о своем желании не допустить использования его контента и отслеживать, как работы распространяются в интернете.

Организатор беззвучного альбома и основатель некоммерческой организации, сертифицирующей компании, работающие с ИИ и уважающие права создателей, Эд Ньютон-Рекс заявил, что эти предложения не только "катастрофичны для музыкантов" в Великобритании, но и в принципе не нужны, так как страна может стать лидером в сфере ИИ, не ущемляя при этом передовые творческие индустрии. По его словам, новый альбом продемонстрировал, что, несмотря на попытки правительства оправдать свои действия, музыканты едины в своем категорическом осуждении этого непродуманного плана.

В письме, опубликованном в понедельник в The Times, подписавшие его артисты и музыканты, включая Пола Маккартни, Ллойда Уэббера и Стивена Фрая, заявили, что подобные изменения в законе об авторском праве позволят крупным технологическим компаниям захватывать творческие индустрии. К ним присоединились Эд Ширан, Дуа Липа и Стинг, выразившие протест против предложенных изменений в законе.