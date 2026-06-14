Джесси Айзенберг категорически отказался возвращаться к роли Марка Цукерберга

Сценарист и режиссер проекта Аарон Соркин признался в интервью Vanity Fair, что приступая к работе над продолжением фильма "Социальная сеть", в котором роль основателя Meta Марка Цукерберга сыграл Джесси Айзенберг, надеялся на его участие. Однако актер отказался.

Соркин говорит, что потратил несколько дней на уговоры Айзенберга, который в 2010 году получил номинацию на премию "Оскар" за роль Цукерберга в фильме Дэвида Финчера.

"Мне казалось, что эта роль принадлежит ему. Но он просто больше не хотел ассоциироваться с Марком Цукербергом", – объяснил Соркин.

По словам режиссера, Айзенбергу давно надоело, что зрители продолжают связывать его с основателем Facebook. Сам актер говорил об этом еще в прошлом году в эфире BBC Radio 4.

"Я не хочу чувствовать себя связанным с таким человеком, – заявил Айзенберг. – Речь не о том, что я сыграл великого гольфиста и теперь люди считают меня великим гольфистом. Это человек, который делает проблемные вещи – отказывается от фактчекинга и мер безопасности, делая жизнь и без того уязвимых людей еще сложнее".

После отказа Айзенберга роль Цукерберга досталась Джереми Стронгу ("Наследники", "Ученик"). По словам Соркина, актер сам выразил интерес к проекту, узнав о нем на вечеринке после церемонии вручения "Оскара" в 2025 году.

В отличие от фильма Дэвида Финчера, рассказывавшего о создании Facebook, "Социальная расплата" расскажет о разоблачениях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хоген, которую сыграла Майки Мэдисон, и журналиста The Wall Street Journal Джеффа Хорвица в исполнении Джереми Аллена Уайта.

В основу сценария легли расследования 2021 года, показавшие, что руководство Facebook располагало внутренними исследованиями о негативном влиянии платформы на подростков и распространении дезинформации, но не предпринимало достаточных мер для решения этих проблем.

Для Аарона Соркина новый фильм станет не только возвращением к теме Facebook, но и режиссерским дебютом во франшизе: если первую "Социальную сеть" снял Дэвид Финчер, то теперь Соркин самостоятельно выступил и сценаристом, и режиссером проекта.

Фильм "Социальная расплата" выйдет в мировой прокат 9 октября.