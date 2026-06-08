Джесси Айзенберг получит президентскую награду кинофестиваля в Карловых Варах

Актер и режиссер Джесси Айзенберг станет одним из лауреатов президентской премии Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который в этом году отметит свое 60-летие.

Награда будет вручена Айзенбергу за вклад в мировой кинематограф. Также президентская награда будет вручена актрисе Мэгги Джилленхол.

Организаторы отметили, что Айзенберг является одной из ключевых фигур современного кинематографа, успешно совмещая актерскую карьеру с режиссурой и сценарным мастерством. Широкую известность Айзенбергу принесла роль Марка Цукерберга в фильме Дэвида Финчера "Социальная сеть", однако в последние годы он все чаще выступает как автор собственных проектов.

Особое внимание привлекла драма Айзенберга "Настоящая боль", которую он написал, поставил и в которой сыграл одну из главных ролей. Картина принесла премию "Оскар" актеру Кирану Калкину в категории "Лучшая роль второго плана". завоевал премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" (Киран Калкин). Лента также получила награду за "Лучший оригинальный сценарий" на премии "Независимый дух" и была удостоена номинаций на премии "Золотой глобус" и BAFTA.

Исполнительный директор фестиваля Криштоф Муха подчеркнул, что Айзенберг и Джилленхол представляют современные тенденции в мировом кино, а их работы становятся для зрителей "по-настоящему сильным опытом".

Юбилейный, 60-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет в Чехии в июле. Айзенберг лично посетит фестиваль для получения награды.