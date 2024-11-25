Палестинские художники проведут биеннале в Газе

Художники из Газы планируют провести биеннале – выставку работ о жизни в секторе на протяжении 13 месяцев войны. В подготовке экспозиции принимают участие около 50 художников.

Организаторы выставки планируют разместить экспозицию сначала в Газе, а потом в разных городах мира. Однако пока у выставки нет конкретных договоренностей с западными площадками. Существует также проблема доставки арт-объектов за пределы Газы.

Около четверти художников, чьи работы принимают участие в экспозиции, покинули сектор через границу с Египтом еще в начале войны, остальным же придется искать альтернативные способы доставки арт-объектов.

Организаторы планируют часть материалов передать с социальными работниками, которым разрешено пересекать границу, а часть видео- и фотоматериалов отправить по электронной почте.

Некоторые художники, принимающие участие в биеннале, планируют работать в партнерство с коллегами с Западного берега (Иудеи и Самарии), которые смогут воссоздать их арт-инсталляции по авторским эскизам.

Организаторы выставки подчеркивают, что название "биеннале" во всем мире – значимое арт-событие, на котором представлены работы лучших художников со всего мира. Тем самым они хотят подчеркнуть важность задуманного проекта, и надеются проводить подобные выставки ежегодно.