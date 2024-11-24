Скончался композитор Павел Карманов, бывший участник рок-группы "Вежливый отказ"

Российский композитор-минималист Павел Карманов умер в возрасте 54 лет. Как сообщает сайт "Радио Свобода", о кончине Карманова сообщил Союз композиторов России.

Павел Карманов был известен в мире классической музыки как автор произведений для камерных ансамблей, хоровых и симфонических сочинений. Его произведения исполнялись на фестивалях во многих странах мира, в том числе в США, странах Евросоюза и Японии. Его играют Юрий Башмет, Татьяна Гринденко, Алексей Любимов.

В 2013–2017 годах в Большом театре ставили переработанную Кармановым оперу Александра Бородина "Князь Игорь" в постановке Юрия Любимова. С 2000 по 2017 год Павел Карманов был участником московской рок-группы "Вежливый отказ" в качестве пианиста и флейтиста.

Павел Карманов выступал в поддержку политзаключенных, в 2021 году он подписал открытое письмо музыкантов в поддержку преследуемого властями общества "Мемориал", который годом позднее решением российских властей был ликвидирован.