Аарон Соркин снимет "Социальную сеть-2"

Аарон Соркин станет сценаристом и режиссером второй части фильма "Социальная сеть", который рассказывал о становлении создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом соообщает Deadline. В основе сценария – расследование журналиста Wall Street Journal Джеффа Хоровица "Файлы Facebook". В серии статей Хоровица раскрывались принципы работы социальной сети и ее воздействие на социальные процессы в мире и в США. В частности в статьях утверждалось, что Facebook сыграл не последнюю роль в штурме сторонниками Дональда Трампа Капитолия в 2021 году.

Сюжет будет основан на истории, которая легла в основу расследования Джеффа Хоровица "Файлы Facebook*" для газеты Wall Street Journal. В скандальной серии статей раскрываются внутренние механизмы принятия решений в крупнейшей в мире социальной сети и ее влияние на социальные процессы. Пока неизвестно, примет ли участие в проекте исполнитель роли Марка Цукерберга в оригинальной картине Джесси Айзенберг.

"Социальная сеть" – драматический фильм Дэвида Финчера, который стал сенсацией 2010 года. Соркин написал сценарий к картине, в основу которого легла книга Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве" 2009 года. Фильм заработал 224 миллиона долларов при бюджете в 40 миллионов и был номинирован на премию "Оскар" в восьми категориях, получив три статуэтки. Картина была включена в Национальный реестр фильмов США Библиотеки Конгресса, а сценарий Соркина назван одним из трех лучших сценариев 21 века.