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Культура

Эден Голан выпустила первую новую песню после "Hurricane"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 14:20
Эден Голан выпустила первую новую песню после "Hurricane"
Koko/Flash90

Певица Эден Голан, представлявшая Израиль на конкурсе "Евровидение" в 2024 году, опубликовала сингл "Older". Это её первая новая песня после композиции "Hurricane", принесшей Израилю пятое место на "Евровидении" (и второе – в зрительском голосовании). Как и "Hurricane", она исполнена на английском языке.

"Older" сочиняла, записывала и продюсировала международная команда. От Израиля в неё вошли сама Эден Голан и продюсер Став Бегер, приложивший руку и к "Hurricane" (помимо этого, он известен сотрудничеством с Омером Адамом и Нетой Барзилай).

Соавторами трека также выступили американские певицы и композиторы Виктория "Райанн" Заро" и Сара Соловэй, а сопродюсером – Идо Змишлани, работавший с Джастином Бибером, Камилой Кабельо, группой Imagine Dragons и многими другими суперзвёздами. Режиссёром мощного, пронзительного видеоклипа стал Офир Перец.

В интервью КАН Эден Голан рассказала, что песня посвящена детям, которых жизнь заставляет повзрослеть намного раньше положенного из-за столкновения с несовершенством окружающего мира, с вызовами, которые он им бросает, с его печалями, тревогами и ужасами.

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