Эден Голан выпустила первую новую песню после "Hurricane"

Певица Эден Голан, представлявшая Израиль на конкурсе "Евровидение" в 2024 году, опубликовала сингл "Older". Это её первая новая песня после композиции "Hurricane", принесшей Израилю пятое место на "Евровидении" (и второе – в зрительском голосовании). Как и "Hurricane", она исполнена на английском языке.

"Older" сочиняла, записывала и продюсировала международная команда. От Израиля в неё вошли сама Эден Голан и продюсер Став Бегер, приложивший руку и к "Hurricane" (помимо этого, он известен сотрудничеством с Омером Адамом и Нетой Барзилай).

Соавторами трека также выступили американские певицы и композиторы Виктория "Райанн" Заро" и Сара Соловэй, а сопродюсером – Идо Змишлани, работавший с Джастином Бибером, Камилой Кабельо, группой Imagine Dragons и многими другими суперзвёздами. Режиссёром мощного, пронзительного видеоклипа стал Офир Перец.

В интервью КАН Эден Голан рассказала, что песня посвящена детям, которых жизнь заставляет повзрослеть намного раньше положенного из-за столкновения с несовершенством окружающего мира, с вызовами, которые он им бросает, с его печалями, тревогами и ужасами.