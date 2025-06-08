Галь Гадот получит почетную награду Иерусалимского кинофестиваля

Израильская актриса Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Белоснежка" и американский продюсер Лоуренс Бендер ("Криминальное чтиво" и "Умница Уилл Хантинг") приглашены на 42-й Иерусалимский международный кинофестиваль, который пройдет с 17 по 27 июля. Гадот и Бендер получат почетную награду за вклад в мировой кинематограф на церемонии открытия фестиваля.

Галь Гадот. Фотогалерея

"Выбор Галь Гадот почетной гостей 42-го Иерусалимского кинофестиваля очевиден, – говорится в официальном заявлении организаторов смотра. – Галь начала свою карьеру в Израиле и стала одной из самых известных актрис в мире, сохранив при этом глубокую связь со своими корнями. Она – не просто мировая звезда, но и культурная посланница Израиля и израильского кино. На Иерусалимском кинофестивале, где мы отмечаем лучшее в израильском и мировом кинематографе, нет более подходящей кандидатуры для этой награды".

Лоуренс Бендер приобрел известность работой над фильмом Квентина Тарантино "Бешеные псы" в 1992 году. С тех пор он стал постоянным соратником Тарантино. Помимо Тарантино, Бендер работал с такими режиссерами как Мартин Скорсезе ("Молчание"), Гас Ван Сент, Гор Вербински ("Мексиканец"). Фильмы, которые он продюсировал, были 37 раз номинированы на премию Американской киноакадемии "Оскар", из них девять получили статуэтку.

"За эти годы мне повезло работать с удивительными кинематографистами и людьми со всего мира над фильмами на самые разные темы, – отреагировал Бендер на присуждение награды. – Но после 7 октября 2023 года я увидел сообщество, стоящее в одиночку против мира, и понял, что пришло время уделить больше внимания народу, к которому я принадлежу. Поэтому для меня особенно важно получить награду Иерусалимского кинофестиваля – и особенно рядом с великолепной актрисой Галь Гадот".