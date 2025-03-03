"Оскар-2025": статуэтки "Аноры", Латвии и фильма про израильскую оккупацию

В Лос-Анджелесе назвали главные фильмы года. "Оскар" традиционно считается кульминацией наградного сезона и привлекает гораздо больше внимания, чем любая другая кинопремия года. Такая монополия на определение главных трендов в кинематографе "Оскару" принадлежит давно и, нравится нам это или нет, по праву – Голливуд по-прежнему задает тон и определяет главные тенденции мирового кинематографа.

Лауреаты "Оскара" 2025 года: триумф картины "Анора" и израильско-палестинская премия. Полный список

В этот раз "Оскар" пошел вразрез со всеми премиями и прогнозами. Киноакадемики отдали все главные премии – лучший драматический фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая актриса – картине "Анора", которая еще в мае удивила критиков, получив "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Фильм Шона Бейкера обошел фаворитов гонки – "Бруталиста" Брэди Корбета и "Эмилию Перес" Жака Одияра.

"Эмилии Перес" ожидаемо досталось две статуэтки: Зои Салдана победила в номинации "Лучшая актриса второго плана", а песня El Mal признана лучшей музыкальной композицией. Фильм Одияра хоть и имел больше всех номинаций, изрядно пострадал от скандалов – на французского режиссера, который снял картину о Мексике в студии во Франции, обиделись за поверхностное и стереотипное изображение мексиканской жизни и трансгендеров, а исполнительница главной роли, испанская актриса Карла София Гаскон добила его репутацию своими твитами о неприязни к исламу и правоте Гитлера в его отношении к евреям.

А вот то, что "Бруталист", который был на втором месте по количеству номинаций, уступил "Аноре" во всех драматических категориях, не может не удивлять. В итоге исполнитель главной роли в "Бруталисте" Эдриен Броуди получил свой второй "Оскар" за Холокост – в 2002 году он стал триумфатором премии после роли в фильме "Пианист" Романа Полански. Поднявшись на сцену, Броуди произнес одну из немногих звучавших со сцены театра "Долби" политическую речь, заявив, что задача "Бруталиста" – снова напомнить "о продолжающейся травме войны и систематического унижения, а также об антисемитизме, расизме и предубеждениях против иного". Броуди также высказал надежду на то, что мир станет более толерантным и инклюзивным, в котором на ненависть не закрывают глаза. Еще две статуэтки "Бруталисту" дали за операторскую работу (Лу Кроули) и за музыку к фильму (Дэдниел Блумберг).

Таким образом оба лидера по количеству номинаций на "Оскар" уступили "Аноре" в самых главных номинациях. Феномен этого триумфа несложно разгадать. В "Аноре" объединились сразу несколько тем, волнующих сегодня мировое сообщество кинематографистов – мигранты и их незащищенность перед сильными мира сего, олигархическое устройство мира, права работников секс-индустрии (об этом говорила со сцены Майки Мэдисон, сыгравшая стрип-танцовщицу), критика культа денег и, наконец, идея о том, что в грозном и неприятном русском можно обнаружить человеческое. Парадоксальным образом это вроде бы незамысловатое, хоть и обаятельное кино, вскрыло болевые точки киноакадемиков (вслед за жюри Каннского кинофестиваля). И не только социальные, но и политические – на фоне глобальных политических катаклизмов (на церемонии, кстати, на удивление мало было политических высказываний) кинематографисты выбрали простую человеческую историю, в которой эти катаклизмы чудесным образом разрешаются. По той же причине "Оскар" (вслед за всеми другими кинопремиями этого года) получил Киран Калкин, сыгравший в картине Джесси Айзенберга "Настоящая боль" – его герой снова и снова отстаивает свое право быть несчастным, противостоять культу успеха, подчиниться родовой травме Холокоста, он выламывается из продвигаемой Голливудом идеологии достигаторства. Отсюда же и победа латвийского анимационного фильма "Поток" (первый "Оскар" у Латвии), в котором вообще нет людей, а признаки их недавнего присутствия смывает наводнением.

В отличие от неожиданного триумфа "Аноры", призы в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший документальный фильм" распределились вполне предсказуемо. Бразильская картина "Я все еще здесь" Вальтера Саллеса о борьбе жены диссидента Рубенса Пальво с диктаторским режимом – очень яркая протестная лента, которая с одной стороны говорит об актуальном на фоне растущего влияния диктаторских нарративов в сегодняшнем мире, с другой, подкупает временной удаленностью действия фильма (70-е годы прошлого века) от наших дней. Здесь, конечно, жаль, что поддержку не получила лента "Семя священной смоковницы" Мухамада Расулофа, вскрывающая язвы иранского диктаторского режима. Вполне вероятно, против ленты сыграло то, что она была номинирована от Германии, которая хоть и участвовала в производстве фильма, но к национальным немецким проблемам отношения не имеет.

А вот в документальной категории абсолютно ожидаемо победила израильско-палестинская картина "Нет другой земли" Юваля Абраама и Базеля Адра. Этот фильм был впервые показан на Берлинском кинофестивале, с которого началось его триумфальное путешествие по фестивалям и премиям. Фильм рассказывает о годами продолжающемся противостоянии палестинцев и израильской армии, которая объединяет израильтянина Абраама и палестинца Адру. По уже сложившейся традиции, авторы фильма, выйдя на сцену, призвали остановить геноцид в Газе, правда, на этот раз Абраам напомнил и про "бесчеловечный захват израильских заложников 7 октября", чего кинематографисты не сделали в своем фильме, хотя его действие заканчивается очередным витком противостояния между палестинцами и израильскими поселенцами на следующий день после черной субботы.

"Мы призываем мир предпринять серьезные действия, чтобы остановить несправедливость и этническую чистку палестинского народа, – заявил Адра со сцены театра "Долби". – Около двух месяцев назад я стал отцом, и я надеюсь, что моей дочери не придется жить той же жизнью, которой живу я сейчас".

"Разве вы не видите, что мы неразрывно связаны? Что мой народ не может быть по-настоящему в безопасности, если народ Базеля не будет по-настоящему свободен и в безопасности?", – добавил Абраам, раскритиковав политику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Обзор подготовила Алина Ребель