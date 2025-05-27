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Культура

У песни Юваль Рафаэль с "Евровидения" появилась кавер-версия, полностью спетая на иврите

Музыканты
Израиль
время публикации: 27 мая 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 16:40

В марте 2025 года, за два месяца до конкурса "Евровидение", израильтянка Ли Эль Бриль выложила в социальные сети короткий музыкальный отрывок, в котором она исполнила куплет из песни "New Day Will Rise" Юваль Рафаэль – но полностью на иврите, в собственном эквиритмическом переводе.

Как сообщал сайт "Исраэль а-Йом", видео получило десятки тысяч просмотров и тысячи лайков на одной лишь платформе TikTok.

Ободрённая позитивной реакцией на ролик, Ли Эль Бриль решила записать и полную ивритскую версию песни "New Day Will Rise". Она была опубликована 26 мая и также привлекла множество положительных отзывов. В отличие от оригинала, звучавшего на "Евровидении", версия Бриль выполнена в минималистском стиле – только голос и гитарный аккомпанемент. Гитаристом, продюсером и саунд-инженером композиции выступил Идан Бигель.

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