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Культура

Умер российский актер Виктор Галкин

время публикации: 26 мая 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 13:24
Умер российский актер Виктор Галкин
AP Photo/Mindaugas Kulbis

25 мая в возрасте 64 лет умер российский актер Виктор Галкин, известный прежде всего по работе в театре, снимавшийся в ряде популярных фильмов и сериалов.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года селе Кокпекты Семипалатинской области Кокпектинского района Казахской ССР. Окончил школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М.Ю.Лермонтова в городе Алма-Ата. После службы в армии окончил Институт искусств (театральный факультет), где впоследствии преподавал сценический бой, фехтование и сценическое движение. Работал в Театре юных зрителей. Снимался в фильмах "Ветка сакуры", "Черный океан" и "Хасанский вальс", в многосерийном китайском фильме "Корейская война", в фильме "Тайфун" (Южная Корея), в сериале "Осенние визиты" и др. Был профессором Дальневосточного института искусств. Много лет был художественным руководителем Приморского краевого театра молодёжи.

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