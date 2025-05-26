25 мая в возрасте 64 лет умер российский актер Виктор Галкин, известный прежде всего по работе в театре, снимавшийся в ряде популярных фильмов и сериалов.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года селе Кокпекты Семипалатинской области Кокпектинского района Казахской ССР. Окончил школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М.Ю.Лермонтова в городе Алма-Ата. После службы в армии окончил Институт искусств (театральный факультет), где впоследствии преподавал сценический бой, фехтование и сценическое движение. Работал в Театре юных зрителей. Снимался в фильмах "Ветка сакуры", "Черный океан" и "Хасанский вальс", в многосерийном китайском фильме "Корейская война", в фильме "Тайфун" (Южная Корея), в сериале "Осенние визиты" и др. Был профессором Дальневосточного института искусств. Много лет был художественным руководителем Приморского краевого театра молодёжи.