Netflix приобрел права на израильский сериал "Плохой мальчик" и покажет в 190 странах

Израильская кинокомпания HOT сообщает, что стриминговый гигант Netflix приобрел права на трансляцию драматического сериала "Плохой мальчик", премьера которого состоялась в Израиле на прошлой неделе. Согласно условиям договора, Netflix покажет израильскую драму в 190 странах мира в течение 2025 года.

"Плохой мальчик" – автобиографический сериал комика Даниэля Хена. Хен работал над сценарием и съемками с режиссером Агар Бен Ашер и сценаристом Роном Лешемом ("Эйфория"). Он сам исполнил и главную роль в картине. В центре сюжета – тринадцатилетний Дин (Гай Менастер), который не находит понимания ни дома, ни в школе, мечтает возглавить банду и прекрасно рассказывает истории, которые всех смешат. Но мечта о банде приводит его в тюрьму для подростков в Абу-Кабир. Прирожденный талант смешить спасет ему жизнь.

Судя по первым трем сериям, "Плохой мальчик" – совсем не веселый рассказ комика Даниэля Хена. Его воспоминания о предательстве матери (она, вероятно, выдала его полиции), о безжалостной тюрьме, в которой каждая минута может стать последней, об изломанных судьбах подростков, многие из которых не выжили в тюрьме, рассказаны с предельной откровенностью. У Хена – известного стендаписта – получилась криминальная драма взросления.