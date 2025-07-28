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Культура

Эдинбургский фестиваль отменил выступления артистов-евреев

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 28 июля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 13:49
Эдинбургский фестиваль отменил выступления артистов-евреев
Wikipedia.org. Фото: JanuaryFebruaryMarch

Эдинбургский Fringe, крупнейший в мире фестиваль сценических искусств, отменил выступления двух комиков еврейского происхождения – Рейчел Кригер и Филиппа Саймона. Организаторы утверждают, что это было сделано по соображениям безопасности. Артисты убеждены, что причина – их национальная принадлежность.

По словам Саймона, в частном порядке ему сообщили, что его взгляды на гуманитарный кризис в Палестине противоречат позиции организаторов фестиваля, осуждающих действия и политику израильского правительства.

Однако артист заявляет: он никогда не выражал поддержку чему-либо, кроме освобождения заложников и достижению мира. "Я все еще пытаюсь осмыслить, что в 2025 году тебя могут "отменить" только за то, что ты еврей. Вот с чем приходится иметь дело еврейским артистам", – цитирует его Jerusalem Post.

"С 7 октября практически каждый известный еврейский артист, столкнулся с антисемитизмом в отрасли, и в последние месяцы ситуация ухудшилась. Я видела в социальных сетях агитацию, направленную против еврейских артистов, мол, сионисты, убирайтесь с фестиваля", – сообщила Кригер.

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