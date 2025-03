На британских радиостанциях подвергли цензуре старый хит группы Spice Girls

Британская пресса сообщает, что хит "Spice Up Your Life", одна из самых популярных композиций поп-квинтета Spice Girls, теперь ротируется на радиостанциях, включая BBC Radio 2, в видоизменённой форме.

Редакторы вырезали слово "yellow" из строчки "yellow man in Timbuktu / Colour for both me and you" ("Жёлтый человек в Тимбукту / Это цвет и для меня, и для тебя"). Песня, изданная в 1997 году, вошла в альбом "Spiceworld" и была посвящением группы "всему земному шару", в ней использованы несколько разных языков, а также упоминаются танцевальные традиции народов мира (фламенко, ламбада, хип-хоп, полька, фокстрот, сальса и новозеландская хака).

Стоит отметить, что идея подвергнуть цензуре строчку о "жёлтом человеке в Тимбукту" обсуждалась ещё в контексте реюнион-концертов Spice Girls в 2019 году, в которых приняли участие все певицы, кроме Виктории Бекхэм (девичья фамилия – Адамс). Участницы ансамбля полагали, что в изменившемся политическом климате некоторые фрагменты их песен могут показаться слушателям оскорбительными. W Magazine со ссылкой на таблоид The Sun цитировал тогда источника, близкого к группе, который утверждал, что "некоторые девушки не чувствуют себя комфортно, исполняя со сцены эту строчку, особенно ввиду того, сколь разнообразна и мультикультурна их аудитория".