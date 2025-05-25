Глава МИД Испании призвал ввести санкции против Израиля

В Мадриде начинает работу европейско-арабская конференция, основной вопрос на повестке дня которой – ситуация в секторе Газы. Перед ее открытием министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал ввести против Израиля международные санкции.

"Мы должны остановить это бесчеловечную, бессмысленную войну. И мы должны взвесить любую возможность для достижения этой задачи, включая санкции", – заявил политик.

"Гуманитарная помощь должна поступать в Газу в огромных количествах, без ограничений и предварительных условий, и Израиль не должен контролировать этот процесс. Молчание в такой момент – это соучастие в преступлении. Именно поэтому мы и встречаемся", – добавил министр.

Напомним, что на минувшей неделе введением санкций пригрозили Израилю президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Объявления о том, что Израиль разрешит ввоз минимального количества продовольствия в Газу, совершенно недостаточно", – говорится в заявлении.