Вышел посмертный альбом пианиста Павла Кушнира с прелюдиями Рахманинова

Фонд памяти Павла Кушнира, о котором подробно рассказывал Newsru.co.il, выпустил в свет полный цикл прелюдий Рахманинова в исполнении пианиста, погибшего в российской тюрьме. Чудом сохранившаяся запись была сделана в 2010 году на Рахманиновском фестивале в Тамбове на обыкновенную видеокамеру. При подготовке издания потребовалась тщательная реставрация, которую осуществил звукорежиссёр Илья Лукашев.

Напомним, Павел Кушнир – пианист, писатель и философ, выступивший против полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Он был арестован в мае 2024 года по делу о "публичных призывах к террористической деятельности"; призывы якобы размещались на YouTube-канале Кушнира, у которого было всего пять подписчиков. Музыкант, объявивший в знак протеста сухую голодовку, погиб в СИЗО Биробиджана 27 июля 2024 года. При жизни Павла Кушнира музыка в его исполнении официально не издавалась; выходящий сейчас "Rachmaninoff. Preludes" – его "дебютный альбом".

Послушать прелюдии Рахманинова в исполнении Кушнира можно на всех стриминговых сервисах.

Второй концерт памяти Павла Кушнира состоится в Тель-Авиве 19 мая; музыка Рахманинова, а также песни группы Nirvana в переложении для фортепиано Алексея Курбатова прозвучат в исполнении Оксаны Яблонской, Дениса Бурштейна, Евгения Брахмана и Игоря Горского, а Анатолий Белый будет читать со сцены фрагменты из интервью Кушнира и его романа "Русская нарезка".