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    Культура

    Что скажете? "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Что скажете?
    "Детский недетский вопрос"

    Вышел новый, седьмой, фильм мини-сериала "Один детский недетский вопрос", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо по материалам записанных в разные годы выпусков программ "Детский недетский вопрос". Фильм самый короткий и одновременно самый длинный, самый простой и одновременно самый сложный, самый легкий и одновременно самый серьёзный. И еще очень много других одновременно "самых и самых". Фильм о том главном, что отличает нас, людей, от других обитателей нашей прекрасной планеты – о человеческих сомнениях. На самом деле эта тема так или иначе всплывает в каждом выпуске и даже всегда звучит в начале передачи. "В эфире программа-размышление...". Но потом на помощь сомнениям гостя приходят слова и…

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    Говорит автор и ведущий передачи Дмитрий Брикман: "Однажды в нашем разговоре с Александром Гутницким я сказал, что конечно здорово было бы сделать в мини-сериале "Один детский недетский вопрос" фильм об этом, но, к сожалению, это невозможно. Саша сказал, что попробует. Надо признать, я не очень всерьез его слова воспринял, потому как совершенно не представлял себе, каким образом можно эти, едва слышные, обертона передать. А зря. Саша перелопатил несколько сотен выпусков программы, выбрал из них те самые, едва заметные, но очень важные секунды разговора, и придумал сценарий. А Константин Гаёхо блестяще и очень бережно смонтировал эти драгоценные мгновения в единое целое. И в результате получился фильм, который называется "Что скажете?". Когда вы будете смотреть его, вам он покажется длинным, хотя идет всего лишь 8 минут. И что-то мне подсказывает, что вам потом захочется посмотреть другие фильмы этого мини-сериала. Не отказывайте себе в этом".

    Эпиграфом к этому фильму я бы поставил вопрос четырнадцатилетнего мальчика из списка передачи, который еще не звучал ни в одном выпуске: "Почему говорят "нет ничего", когда на самом деле правильно говорить "есть ничего"?"

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    В фильме "Что скажете?" над детскими вопросами размышляли: Константин Райкин, Ефим Шифрин, Эстас Тонне, Владимир Войнович, Юрий Стоянов, Андрей Куманин, Дина Рубина, Марк Розовский, Архимандрит Илия, Алексей Иващенко, Елена Минкина-Тайчер, Юлия Меньшова, Борис Гребенщиков, Саша Галицкий, Людмила Улицкая, Вячеслав Полунин, Михаил Казинник, Даниэль Рапопорт, Юлий Ким, Владимир Раевский, Кирилл Козаков, Алина Ребель, Тимур Шаов, Игорь Царьков, Лена Крейндлина, Леонид Лейкин, Виктор Шендерович, Евгения Додина, Евгений Финкель, Чулпан Хаматова, Наталья Крель, Светлана Бень, Римас Туминас, Владимир Яковлев, Игорь Губерман, Евгений Сатановский, Ян Раухвергер, Артемий Троицкий, Анатолий Белый, Рута Ванагайте, Максим Кронгауз, Михаил Бродский, Евгений Киселев, Антон Орехъ, Михаил Лабковский, Михаил Теплицкий, Аркадий Майофис, Алла Сурикова, Андрей Мовчан, Максим Леонидов, Псой Короленко, Сергей Ливнев, Максим Аверин.

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