Украл ли Рембрандт собаку для "Ночного дозора"? Новое открытие

В процессе многолетней реставрации картины Рембрандта ван Рейна "Ночной дозор", работники "Рейксмюсеума" в Амстердаме выявили образ собаки, который повторяет собаку с рисунка художника Адриена ван де Венне. Пёс будет проявлен в процессе снятия лака.

Операция "Ночной дозор" – это крупнейшее и наиболее комплексное исследование картины художника Рембрандта ван Рейна. Учёные пять лет изучали картину и только потом начали публичную реставрацию в специально созданной стеклянной камере. В настоящее время реставраторы удаляют лак и продолжают изучать картину.

В правом нижнем углу полотна нарисована собака, снятие лака должно заставить её "звучать" как и задумывал художник в момент создания картины.

Живописцы того времени часто использовали животных как второстепенных персонажей, но Рембрандт использует пса как один из ключевых объектов композиции.

Учёные выяснили, что лающая собака базируется на рисунке начала XVII века, выполненном Адриеном ван де Венне (1590-1662). Как и многие другие открытия – это произошло случайно, когда куратор музея пошла на выставку…

"Когда я увидела рисунок на выставке, я сразу подумала о собаке из "Ночного дозора". Голова собаки, ошейник и поза настолько похожи, что это могло означать только одно: Рембрандт использовал этот рисунок как источник вдохновения. Дальнейшее исследование это подтвердило", – рассказала Анне Лендерс, куратор проекта "Операция "Ночной дозор".

Сегодня подобное заимствование назвали бы воровством и посягательством на авторские права. В XVII веке это считалось допустимой и уважительной практикой – "эмуляцией", художники часто использовали мотивы, позы, композиционные приёмы, перерабатывая их и адаптируя под свои цели.

Рембрандт сначала скопировал собаку "как она есть", это показал рентгенофлуоресцентный анализ (MA-XRF), а потом "оживил" мотив, сделав позу более динамичной: рот раскрыт сильнее, добавлен язык, фигура активнее встроена в диагональные направления сцены, активизируя движение всей композиции.

Удивительно, что открытия продолжают происходить через четыреста лет после создания шедевра. Так недавно учёные выяснили, что Рембрандт использовал ядовитые соединения, чтобы добиться блеска в картинах

Библейский сюжет "Искушение Иосифа женой Потифара" – это эскиз титульной страницы книги Self-stryt, dat is, Krachtighe beweginghe van Vlees ende Gheest ("Борьба с самим собой, или Мощные движения между плотью и духом") Якоба Катса, впервые опубликованной в 1620 году. Рисунок был создан в 1619 году художником, поэтом и издателем Адриеном ван де Венне (1590-1662).