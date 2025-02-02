Звезда "Эмилии Перес": "У Гитлера просто было свое мнение о евреях"

52-летнюю испанскую актрису Карлу Софию Гаскон, номинированную на премию Американской киноакадемии "Оскар" за роль в фильме "Эмилия Перес", уличили в расизме, после чего она вынуждена была удалить свой аккаунт в социальной сети X (раньше Twitter). Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда журналисты нашли ее старые посты. В них звезда "Эмилии Перес" критиковала традиционную одежду женщин-мусульманок, призывала к запрету ислама, критиковала движение "Black Lifes Matter", назвав убитого полицией Джорджа Флойда "наркоманом и мошенником", и оправдывала Гитлера и Холокост. "Я не понимаю всей этой охватившей мир войны против Гитлера, – в частности писала она. – У него просто было свое мнение о евреях". Сейчас аккаунт Гаскон в X удален, а актриса принесла публичные извинения.

"Я хочу поговорить о дискуссии, которую вызвали мои прошлые посты, причинившие боль, – заявила она. – Как человек, принадлежащий к маргинализированному сообществу, я слишком хорошо знаю эту боль, и приношу глубокие извинения тем, кого ранили мои слова. Всю жизнь я боролась за то, чтобы мир стал лучше. Я верю, что свет всегда побеждает тьму".

Гаскон – первая женщина-трансгендер, номинированная на премию "Оскар". В фильме Жака Одияра она играет наркобарона, который принимает решение сменить пол. Картина получила рекордные 13 номинаций на премию "Оскар". Скандал с актрисой – не первая проблема фильма Одияра. Его самого обвинили в поверхностном и устаревшем изображении трансгендеров, а в Мексике обиделись на режиссера за стереотипизацию мексиканской культуры. Режиссеры из Мексики даже сняли пародию на ленту Одияра, наполненную стереотипами о Франции. Расистские высказывания Гаскон подлили масла в огонь. Пользователи соцсетей требуют от дирекции премии "Оскар" принять меры и пересмотреть выдвижение актрисы в номинации "Лучшая женская роль".

Премьера фильма "Эмилия Перес" состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, где он получил приз жюри, а актерский ансамбль картины (Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас и Зои Салдана) – награду за лучшую женскую роль. Следующим триумфом фильма стали 10 номинаций на "Золотой глобус", из которых картина выиграла в четырех категориях, в том числе за лучший фильм – комедию или мюзикл.