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Культура

Молдова отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2025"

Музыканты
"Евровидение-2025"
время публикации: 22 января 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:13
Молдова отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2025"
AP Photo/Ivan Sekretarev

Молдова отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2025 году после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем.

Об этом решении администрации конкурса объявила со ссылкой на заявление молдавского вещателя TRM.

Отборочный конкурс в Молдове на Евровидение 2025 "Национальный этап" также отменяется.

Молдова участвовала в конкурсе "Евровидение" ежегодно с момента своего дебюта в 2005 году и добилась лучшего результата в 2017 году (3-е место). Из 19 раз, когда Молдова участвовала в конкурсе, она 13 раз проходила в гранд-финал, отмечает "Интерфакс-Украина".

В августе стало известно, что 69-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Базеле, в зале Санкт-Якобс-Халле: 13 и 15 мая состоятся полуфиналы конкурса, а 17 мая – финал.

Напомним, что Швейцария получила право провести очередное "Евровидение" после победы певца Nemo с песней "The Code" на 68-м конкурсе, который прошёл в прошлом году в Мальмё.

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