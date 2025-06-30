После антиизраильского выступления могут быть отменены гастроли рэп-дуэта Bob Vylan в США

После антиизраильского выступления рэп-дуэта Bob Vylan на крупнейшем британском музыкальном фестивале в Гластонбери в субботу, 28 июня, Госдепартамент США рассматривает возможность отзыва виз участников этого музыкального коллектива.

Об этом BBC заявил один из чиновников Госдепартамента США.

В октябре рэп-дуэт Bob Vylan планировал гастроли в США – в 20 городах, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес и Нэшвилл. Весьма вероятно, что эти гастроли не состоятся.

Во время концерта группы Bob Vylan со сцены звучали не только типичные призывы "освободить Палестину" и "остановить геноцид", но и лозунг "смерть ЦАХАЛу" ("death to the IDF"). При этом вещательная корпорация BBC вела прямую трансляцию выступления.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подверг резкой критике рэп-дуэт Bob Vylan, отметив: "BBC придется ответить на вопросы по поводу прямой трансляции".