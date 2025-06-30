x
30 июня 2025
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 07:00
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

После антиизраильского выступления могут быть отменены гастроли рэп-дуэта Bob Vylan в США

США
Великобритания
Музыканты
время публикации: 30 июня 2025 г., 05:55 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 06:01
После антиизраильского выступления могут быть отменены гастроли рэп-дуэта Bob Vylan в США
Scott A Garfitt/Invision/AP

После антиизраильского выступления рэп-дуэта Bob Vylan на крупнейшем британском музыкальном фестивале в Гластонбери в субботу, 28 июня, Госдепартамент США рассматривает возможность отзыва виз участников этого музыкального коллектива.

Об этом BBC заявил один из чиновников Госдепартамента США.

В октябре рэп-дуэт Bob Vylan планировал гастроли в США – в 20 городах, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес и Нэшвилл. Весьма вероятно, что эти гастроли не состоятся.

Во время концерта группы Bob Vylan со сцены звучали не только типичные призывы "освободить Палестину" и "остановить геноцид", но и лозунг "смерть ЦАХАЛу" ("death to the IDF"). При этом вещательная корпорация BBC вела прямую трансляцию выступления.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подверг резкой критике рэп-дуэт Bob Vylan, отметив: "BBC придется ответить на вопросы по поводу прямой трансляции".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2025

Кир Стармер об антисемитском выступлении в Гластонбери: "BBC придется ответить на вопросы"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 июня 2025

Полиция расследует лозунги "Смерть ЦАХАЛу" на фестивале в Гластонбери, попавшие в эфир BBC