Том Хэнкс снялся в клипе на песню своего сына по мотивам фильма "Форрест Гамп"

Группа Something Out West под управлением Чета Хэнкса, сына знаменитого киноактёра Тома Хэнкса, выпустила клип на песню "You Better Run". Он полон отсылок к фильму "Форрест Гамп" – самой знаменитой картине Хэнкса-старшего: лидер ансамбля переосмысляет и переснимает многие культовые фрагменты ленты – от сцены на скамейке до пробежки через всю территорию Соединённых Штатов. Примечательно, что примерно на середине видеоклипа на экране появляется и сам Том Хэнкс, со смешанными чувствами наблюдающий за действиями своего сына – впрочем, судя по финальному эпизоду, в конце концов ему всё понравилось.

Чет (полностью – Честер Марлон Хэнкс) – третий ребёнок выдающегося американского актёра и первый – в браке с Ритой Уилсон. Он пошёл по отцовским стопам и также снимался в кино и на телевидении, однако достиг меньших успехов. Отношения Чета Хэнкса с родителями не всегда были безоблачными: в семье он с ранних лет считался анфан-терриблем и даже проходил специальную терапию как трудный подросток. В 2010-е Хэнкс-младший злоупотреблял алкоголем и наркотиками и попадал в полицейские сводки – в те годы его поведение заметно контрастировало с положительным имиджем отца. По собственному признанию, Чет Хэнкс несколько остепенился после рождения дочери в 2016 году; в 2023-м он сообщил в интервью, что уже два года полностью "чист": не пьёт и не употребляет вещества.

Предыдущее появление Тома Хэнкса в музыкальном видео состоялось в 2015 году, когда он снялся в главной роли в клипе на песню "I Really Like You" певицы Карли Рэй Джепсен.