"Нельзя поддаваться таланту". Георгий Васильев в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Георгий Васильев – российский предприниматель, продюсер, композитор, поэт, сценарист, режиссёр, бард. Стоял у истоков многих новаторских проектов: сотовая сеть "Билайн", первая в России фьючерсная биржа, первый мюзикл ежедневного показа ("Норд-Ост"), анимационный бренд ("Фиксики") и другие. В сотрудничестве с Алексеем Иващенко – автор нескольких музыкальных спектаклей и множества песен. Бардовский дуэт Алексея Иващенко и Георгия Васильева известен среди поклонников жанра как дуэт "Иваси". Автор передачи начал именно с такого представления гостя – по Википедии. Первая реакция Васильева: "Честно говоря, я не мечтал в детстве вырасти в такого дядю".

Несколько цитат из ответов Георгия Васильева: "Хвастайся тем, что ты умеешь", "Совесть – это голос хорошего человека внутри тебя", "У нас есть счастливая возможность быть счастливыми".

И тезис, который озадачил автора передачи: "Не дай Бог тебе иметь талант... Нельзя поддаваться таланту".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Георгием Васильевым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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