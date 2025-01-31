Неделя в кино: интриги и арабские террористы в Ватикане, волшебство латвийского "Потока"

На израильские экраны выходят два фильма, которые претендуют на "Оскар". Во-первых, это "Конклав" Эдварда Бергера, чей фильм "На Западном фронте без перемен" получил четыре статуэтки "Оскар". Во-вторых, мультфильм латвийского аниматора Гинтса Зилбалодиса "Поток", который номинирован сразу в двух категориях – "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке". Это очень разные картины: "Конклав" визуально насыщен, выверен, красив до боли в глазах и обидно банален, а "Поток" визуально схематичен, прост, прямолинеен, но говоря о нем, критики в один голос повторяют слово "волшебный". Давайте разбираться.

"Конклав": красота по-ватикански

Мир узнал о немецком режиссере Эдварде Бергере в 2018 году после премьеры сериала "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Как и следующие громкие проекты режиссера, "Патрик Мелроуз" имеет литературную основу – это экранизация серии книг Эдварда Сент-Обина. Тогда – в 2018-м – мир еще ничего не знал о грядущих пандемии и войнах, и в этой благополучной сытой повседневности появилась роскошь (и мода) разбираться в психологических багах, заложенных в детстве. История Патрика Мелроуза, который прячется в алкогольный и наркотический трип от сломавших его детских травм, была с одной стороны, данью этой моде, с другой, сложно, нелинейно и очень кинематографически ярко говорила со зрителями о праве человека ломаться. Сериал номинировался на множество премий, и хотя почти ничего не получил, за Эдвардом Бергером закрепилась слава яркого режиссера с очень особенным авторским почерком. Следующим большим проектом Бергера стала экранизация антивоенного романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Премьера фильма трагически совпала с нападением России на Украину, и антивоенный месседж романа и фильма Бергера попали в обнаженный нерв ужаснувшегося мира. Фильм получил семь премий BAFTA и четыре "Оскара", а Бергер подтвердил репутацию режиссера, способного на яркое киновысказывание. "Конклав" – тоже экранизация, на этот раз романа британского писателя и журналиста Роберта Харриса. Его первой художественной книгой стала утопия "Фатерланд" – альтернативная история", в которой Германия победила во Второй мировой войне. И это многое объясняет в финальном твисте "Конклава", вызывающем неловкость.

Конклав – это совет кардиналов, выбирающих нового Папу после кончины прежнего. Эта церемония, как и все, что происходит за стенами Ватикана, вызывает любопытство и трепет даже у представителей иных конфессий. А роскошные интерьеры и интригующие лабиринты Ватикана (в прямом и переносном смысле) очень фотогеничны. Поэтому фильмы о происходящем в этих лабиринтах обречены на успех, а их зрители на передозировку роскошной картинкой. Но если итальянец Паоло Соррентино в культовом сериале "Молодой Папа" противопоставил этим богатым декорациям хулиганскую иронию, то роман Харриса и фильм Бергера подвело ее полное отсутствие. Завязка "Конклава" ожидаемо интригует – умирает Папа, и назначенный им глава конклава кардинал Томас Лоуренс (за эту роль Рейф Файнс заслуженно номинирован на "Оскар") вынужден заняться организацией выборов нового Папы, хотя вообще-то мечтал отойти от дел. Довольно быстро становится понятно, что закупкой продуктов для собравшихся на выборы кардиналов Лоуренсу ограничиться не удастся – претенденты на папский престол мало чем отличаются от кандидатов в какие-нибудь президенты или премьер-министры, а традиция интриг и кровавых заговоров у Ватикана богата и не увядает. И дело не только во властолюбии, хотя и не без этого, но и в непримиримом противостоянии либералов с консерваторами. Вся эта незамысловатая политическая интрига, приправленная кризисом веры Лоуренса и терактами арабских террористов (да-да, и тут без них не обошлось), держит у экрана вовсе не сюжетом, а завораживающей красотой кадра. Пожалуй, главная тайна успеха Бергера – в том, что к постановке кадра он относится с таким же трепетом, как герои "Конклава" к возможности занять папский престол. "Конклав" – невероятной красоты произведение, каждый кадр которого наполнен содержательно. И если в самой истории полно сюжетных нелепостей, а финал вызывает в лучшем случае недоумение, то картинка и игра Файнса не позволяют сказать, что фильм однозначно не получился.

"Поток": мир спасется, но без человечества

Яркий контраст (в рамках этого текста и оскаровской гонки) составляет "Конклаву" латвийский мультфильм "Поток" – анимационная история о том, что человечность совершенно не человеческое качество. В послужном списке 30-летнего Гинтса Зилбалодиса нет ни одного громкого проекта. До сих пор он практически один снимал свои мультфильмы, которые мало кто видел. Полнометражный "Поток" он тоже сделал полностью сам, не рассчитывая на деньги продюсеров, награды, номинации и всемирный успех. Снимал, потому что не мог не снимать. И теперь, кажется, обречен и на продюсеров, и на успех, и на завышенные ожидания к его следующему фильму.

Черный кот-подросток живет вполне кошачьей жизнью – ловит рыбу, удирает от собак, ночует в заброшенном доме, в котором раньше, кажется, его боготворили: внутри дома и вокруг него все уставлено статуэтками и гигантскими изваяниями кошек. Куда подевались люди, неизвестно, но исчезли они не так давно, бросив и роскошный дом, и любимого котика. Котик по ним не особо скучает, да и вообще существование людей в пространстве "Потока" кажется противоестественным (только ли в нем). Когда вода начнет заливать уютные зеленые луга вокруг дома, коту придется спасаться. Так он окажется на полуразбитой лодке, на которой уже уютно устроилась капибара, которая на все тревоги реагирует однозначно – ложится спать. Наш герой хоть и не в восторге от такого соседства, но вынужден смириться. Постепенно на этом Ноевом ковчеге оказываются и другие спасенные – дружелюбный лабрадор, который отбился от стаи злобных псов, лемур-клептоман, по-детски охраняющий свои сокровища (зеркальце, стаканчики, еще какую-то мелкую блестящую ерунду, напоминающую о том, что когда-то здесь были люди), и птица-секретарь, которую изгнали из стаи за нестайное поведение. Уживаться вместе всей этой компании нелегко – кот по натуре гуляет сам по себе, и излишне дружелюбный пес, вальяжная капибара и суетливый лемур его раздражают. Птица-секретарь тоскует по небу. А следом за кораблем плывет кит, которого смыло наводнением из просторных морских вод.

Зилбалодис работал над своим мультфильмом четыре года. Наблюдал за животными, срисовывал повадки, собирал библиотеку звуков. Кота в итоге "озвучивают" сразу несколько кошек, а вальяжную капибару – верблюжонок, потому что в реальности капибары слишком пронзительны. Его "Поток" собирает все престижные награды и неизменно вызывает восторг у зрителей (за исключением единиц, раздражение которых столь же велико, как восторги поклонников фильма). Кто-то видит в этой истории библейскую притчу о Ноевом ковчеге (видимо, по формальному признаку наличия потопа), кто-то просто подпадает под безусловное очарование не антропоморфных животных. Зилбалодис творит волшебство – в противовес голливудской традиции, которая навязчиво придает животным человекоподобные черты, лишая их естественного, он возвращает природе ее очарование и суть, очищает ее от доминантного, насильственного присутствия человека, вымарывает его из уравнения жизни, и мир его мультфильма (при всех грозящих героям опасностях) оказывается целительным глотком воздуха для измученного человечеством человека.

Обзор подготовила Алина Ребель