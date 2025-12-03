Галактика еврейского местечка: в Израиль с юбилейной программой возвращается Ефим Александров

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

В марте 2026-го в Израиле ожидается еще один праздник: с большими гастролями в нашу страну вновь приезжает "голос европейской еврейской культуры" – певец, актер, режиссер и неутомимый хранитель идишистской песенной традиции Ефим Александров. По многочисленным просьбам израильской публики он привозит обновленную программу "Песни еврейского местечка", которой, кстати, исполняется уже четверть века. На предстоящих больших юбилейных концертах любимец публики обещает исполнить самые дорогие сердцу еврейские песни, показать новые и, как истинный еврей, немножко интригует: и кое-что еще!

За 25 лет благодаря таланту, обаянию и бешенной трудоспособности артиста "Песни еврейского местечка", проехав по странам и континентам, из малоизвестных превратились в популярные, а сама программа разрослась, обогатилась и "обросла подробностями". Так что совсем не будет преувеличением заявить, что еврейское местечко Ефима Александрова за эти годы выросло до целой галактики. Об этом, кстати, в программе тоже есть песня.

Добившись всемирного успеха с исключительно еврейским репертуаром, Ефим Александров никогда не успокаивался и продолжал расширять и улучшать программу. Благо, багаж еврейской песенной культуры XX века дает широкую почву не только для выбора, но и для эксперимента. Стартовав когда-то в родной для своих родителей Бершади и вырвавшись "за черту оседлости", с заездом, конечно, в Одессу, популяризатор и пропагандист еврейской песни со своими лирическими героями на стареньком паровозике памяти "отправился" искать по миру "а бысалэ мазл" – "немножко счастья".

Но куда бы ни ехали евреи со своим нехитрым скарбом и большой надеждой, везде их сопровождал неповторимый национальный юмор, во все времена помогавший преодолевать невзгоды, и еврейская песня, всегда остававшаяся частицей еврейской души. И где бы они сегодня не жили, как бы далеко не забросила их судьба, в их сердцах всегда будет жить легкая грусть по тем временам, когда все радости и невзгоды переживались вместе, а родители были молодыми.

Шли годы и десятилетия. В след мудрым и патриархальным еврейским песням пришли новые, сочиненные, в том числе, и на русском языке теми, кого жизнь разбросала по свету, но в ком жила историческая память и пела душа еврейского местечка.

Так в красочном театрализованном представлении Ефима Александрова вместе с классическими "Тум-балалайкой", "Чири Бом" и "Их хоб дих цу фил либ" новыми красками заиграли с детства знакомые "Семь сорок", "История каховского раввина", "Жил на свете Хаим", "Дядя Эля" ("Аз дер рэбэ Элли Мейлех"), "Папиросн", "Бублички", "Поезд тихо ехал на Бердичев" и многие другие любимые песни нескольких поколений.

Все они появились в первой половине прошлого века, уже во времена еврейских местечек и еврейских городков советской поры. В подавляющем большинстве эти песни были запрещены советской цензурой для исполнения с официальной эстрады и никогда ранее не звучали с большой сцены, не говоря уже о радио или телевидении, где о них просто не могло быть даже речи. Но феномен заключается в том, что эти песни знали и любили миллионы. Это так называемые одесские, дворовые и даже некоторые хулиганские песни, написанные еврейскими музыкантами после отмены черты оседлости. Эти песни пелись на семейных праздниках, в ресторанах и на кассетах "эмигрантов". Их исполняли под аккомпанемент гитары и жарящейся картошки в общежитиях и маленьких кухоньках по вечерам, за рюмочкой, их передавали от поколения к поколению, как устное народное творчество. Все эти замечательные песни родились в разное время, в разных местах, а сегодня даже поются на разных языках, но всех их можно объединить под одним общим названием: мелодии еврейской души!

В репертуаре Ефима Александров не только еврейская классика, но и произведения современных авторов (зонги Джерри Бока из мюзикла "Скрипач на крыше", песни на стихи Михаила Танича, Евгения Евтушенко и др.), в том числе и израильтян – например, Самсона Кемельмахера из Ашдода и Бориса Зицермана из Арада, отца артиста, к сожалению, уже покойного.

Для больших юбилейных израильских концертов Ефим Александров подготовил все лучшее из своего репертуара, все то, что запомнилось и полюбилось зрителю за 25 ярких лет программы "Песни еврейского местечка". Что-то прозвучит в первоначальном традиционной варианте, что-то артист представит в новой форме и неожиданной аранжировке. Плюс обещанные сюрпризы, коими Ефим Александров любит удивлять публику, как заправский чародей. Ведь только благодаря его искусству и мастерству перед зрителем внезапно, словно из небытия, возникает ушедший уже в историю мир еврейских местечек с их музыкой и мудростью, печалью и радостью.

В марте во всех крупных городах Израиля развернется удивительное двухчасовое музыкальное шоу, в котором прозвучат и будут сыграны, а, как известно, каждая песня у Ефима Александрова – маленький спектакль, любимые еврейские песни. Вместе со знаменитым артистом, носителем национальной культуры, зрители отправятся в трогательное путешествие по еврейской песенной истории, трепетно хранящей традиции и образы прошлого.

Большие израильские гастроли автора, исполнителя, художественного руководителя и режиссер проекта "Песни еврейского местечка" Ефима Александрова с юбилейной программой "25 лет вместе" пройдут на лучших концертных площадках страны:

1 марта, в воскресенье, в 20:00 – в Нетании (Гейхал а-Тарбут, Аудиториум);

2 марта, в понедельник, в 20:00 – в Хайфе (Зал Раппопорт);

4 марта, в среду, в 20:00 – в Беэр-Шеве (Тамуз – Дом музыки);

5 марта, в четверг, в 20:00 – в Ашкелоне (Центр Конгрессов);

7 марта, в субботу, в 20:00 – в Ашдоде (Матнас Дюна-Юд);

11 марта, в среду, в 20:00 – в Ор-Акиве (Гейхал а-Тарбут);

12 марта, в четверг, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (Зал Мофет);

14 марта, в субботу, в 20:00 – в Кармиэле (Гейхал а-Тарбут);

16 марта, в понедельник, в 20:00 – в Петах-Тикве (Зал Шарет);

18 марта, в среду, в 20:00 – в Холоне (Матнас Штейнберг);

23 марта, в понедельник, в 20:00 – в Реховоте (Центр Вайцман, зал Села);

25 марта, в среду, в 20:00 – в Иерусалиме (зал Реббека Краун, Иерусалимский театр);

26 марта, в четверг, в 20:00 – в Кирьят-Гате (Гейхал а-Тарбут им. Эдит Полак).

