В новом сезоне документального сериала "Связанные" снимается Эмили Дамари

Бывшая заложница Эмили Дамари присоединилась к участникам нового сезона сериала "Связанные" от HOT. Cреди участников также певец Моше Корсия, который будет снимать свою личную и профессиональную жизнь для шоу. Среди других участников фешн-блогер Эйнав Бублиль, участник популярного дуэта Бен Эль Тавори и его бывшая подруга, актриса Орталь Амар.

Идея проекта "Связанные" заключается в том, что герои получают камеру и снимают свою жизнь в реальном времени. Официальная дата выхода в эфир сезона шоу пока не объявлена.