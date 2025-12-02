x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 16:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 16:23
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В новом сезоне документального сериала "Связанные" снимается Эмили Дамари

Сериал
Заложники
время публикации: 02 декабря 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 15:24
В новом сезоне документального сериала "Связанные" снимается Эмили Дамари
Yonatan Sindel/Flash90

Бывшая заложница Эмили Дамари присоединилась к участникам нового сезона сериала "Связанные" от HOT. Cреди участников также певец Моше Корсия, который будет снимать свою личную и профессиональную жизнь для шоу. Среди других участников фешн-блогер Эйнав Бублиль, участник популярного дуэта Бен Эль Тавори и его бывшая подруга, актриса Орталь Амар.

Идея проекта "Связанные" заключается в том, что герои получают камеру и снимают свою жизнь в реальном времени. Официальная дата выхода в эфир сезона шоу пока не объявлена.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook