Nirvana воссоединилась на благотворительном концерте в Лос-Анджелесе

Участники легендарной группы Nirvana обрадовали фанатов, вновь собравшись для концерта с целью собрать средства на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает AP.

Дэйв Грол, а также другие участники Nirvana – Крист Новоселич и Пэт Смир – вновь вышли на сцену, чтобы исполнить хиты группы с участием четырех приглашенных вокалистов на благотворительном концерте Fireaid 30 января, чтобы собрать деньги на ликвидацию последствий пожаров в Лос-Анджелесе.

Выступление группы началось с сольного номера американской певицы St. Vincent, затем к ним присоединились Ким Гордон из Sonic Youth, Джоан Джетт и дочь барабанщика Nirvana Дэйва Грола, Вайолет. Появление группы на сцене стало неожиданностью и главным сюрпризом вечера. Это первое воссоединение Nirvana за более чем десять лет – последнее состоялось в 2012 году с участием Пола Маккартни.

В благотворительном концерте также принимали участие и другие звезды. Среди них Билли Айлиш, Dr. Dre, Леди Гага, Джони Митчелл, Pink, Род Стюарт, Стиви Никс, Red Hot Chili Peppers, Оливия Родриго, Green Day и другие. Большинство из них живут в Лос-Анджелесе, а некоторые также пострадали от лесных пожаров.

На протяжении всего шоу зрителям и участникам предлагалось делать пожертвования через специальную онлайн-платформу. Сообщается, что все вырученные с концерта средства пойдут на помощь пострадавшим от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале января.