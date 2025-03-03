Эден Голан выпустила песню, которая уступила "Hurricane" в отборе на "Евровидение"

Певица Эден Голан, представительница Израиля на "Евровидении" 2024 года, опубликовала новый сингл. Песня получила название "Beautiful Horizon" ("Красивый горизонт").

Её соавторами выступили сама Голан и живущий в Лос-Анджелесе шведский композитор и продюсер Йонас Майрин, обладатель двух премий "Грэмми", работавший с артистами уровня Барбры Стрейзанд и Андреа Бочелли.

По словам Голан, песня посвящена её покойному дедушке, с которым она была очень близка. "Для меня это был способ прикоснуться к боли, но также и увидеть свет, наступающий после тяжёлого и болезненного периода, – написала она в сопроводительном тексте к синглу. – В ней есть надежда, она призывает нас сохранять веру в светлое будущее".

Примечательно, что песня "Beautiful Horizon" рассматривалась как кандидат на поездку на конкурс "Евровидение" от Израиля. В конечном счёте, как известно, выбор пал на композицию "October Rain" (позже переименованную в "Hurricane" под давлением организаторов конкурса). "Beautiful Horizon" структурирована похожим образом – это красивая медленная баллада, выгодно подсвечивающая вокальные возможности Эден Голан. Как и "Hurricane", она спета преимущественно на английском языке, но содержит в середине и проникновенный фрагмент на иврите, причём текст этого отрывка взят из "Теилим" (Псалмов Давида). Композиция "Beautiful Horizon" вошла в официальный саундтрек исторического сериала "Дом Давида" американского сервиса Amazon Prime.