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Культура

Стало известно название песни, которую Юваль Рафаэль исполнит на "Евровидении"

"Евровидение-2025"
время публикации: 03 марта 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 16:46
Стало известно название песни, которую Юваль Рафаэль исполнит на "Евровидении"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Корпорация "Кан" объявила, с какой песней Юваль Рафаэль поедет в мае 2025 года на "Евровидение" в Базель. Композиция получила название "New Day Will Rise" ("Наступит новый день").

Автором музыки и текста выступила Керен Пелес, продюсером и аранжировщиком – Томер Биран. В песне будут строчки на английском, французском и иврите, в том числе – цитаты из "Песни Песней" царя Соломона.

Европейский вещательный союз, занимающийся организацией "Евровидения", уже подтвердил, что в этом году у него нет претензий к заголовку и тексту композиции, однако ему ещё предстоит одобрить официальный видеоклип. По информации "Кан", видео будет отправлено организаторам в ближайшие дни.

Премьера самой песни "New Day Will Rise" состоится в предстоящее воскресенье, 9 марта, в эфире 11-го канала, радиостанции "Кан Гимел" и на цифровых платформах.

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