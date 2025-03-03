Стало известно название песни, которую Юваль Рафаэль исполнит на "Евровидении"

Корпорация "Кан" объявила, с какой песней Юваль Рафаэль поедет в мае 2025 года на "Евровидение" в Базель. Композиция получила название "New Day Will Rise" ("Наступит новый день").

Автором музыки и текста выступила Керен Пелес, продюсером и аранжировщиком – Томер Биран. В песне будут строчки на английском, французском и иврите, в том числе – цитаты из "Песни Песней" царя Соломона.

Европейский вещательный союз, занимающийся организацией "Евровидения", уже подтвердил, что в этом году у него нет претензий к заголовку и тексту композиции, однако ему ещё предстоит одобрить официальный видеоклип. По информации "Кан", видео будет отправлено организаторам в ближайшие дни.

Премьера самой песни "New Day Will Rise" состоится в предстоящее воскресенье, 9 марта, в эфире 11-го канала, радиостанции "Кан Гимел" и на цифровых платформах.