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"Два рюкзака – и есть дом". Режиссер "Я здесь" Егор Трухин в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 03 мая 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 06:49
"Два рюкзака – и есть дом". Режиссер "Я здесь" Егор Трухин в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Два рюкзака – и есть дом". Режиссер "Я здесь" Егор Трухин в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Егор Трухин – режиссер и актер, постановщик спектакля "Я здесь" с Анатолием Белым. Этот спектакль, по словам режиссера, – "история о человеке, который бежит от войны".

"В Израиль в марте 2022-го я приехал с двумя рюкзаками – один сзади, другой спереди (так и выглядит пробирающийся на сцену герой Анатолия Белого в спектакле)... Приехав в Тель-Авив, был вынужден ночевать на пляже, – рассказывает Егор... – Два рюкзака – этого хватит, это и есть дом".

На вопрос "Кто я?" отвечает: "Ребенок". И поясняет: "Открытая душа. Оголенный нерв. Ранимый. Маленький. Человек, который ничего не знает, но ему интересно узнать". И позже: "Клоунада – это детство, это вынимание ребенка наружу".

"Я стал свободнее. Я открыл дверь под названием "Путешествие"", – говорит Трухин. Но признает: "Творческому человеку сложно везде".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Егором Трухиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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