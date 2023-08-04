"Научить учиться". Борис Зильберштейн о школе мечты в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Борис Зильберштейн – бывший программист, а ныне учитель и создатель школьной сети в Израиле, специалист по развитию когнитивного интеллекта.

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Как в предыдущих трех передачах – с Димой Зицером, Дмитрием Быковым и Алексеем Арестовичем – речь шла об идеальной школе в представлении гостя.

На детский вопрос "Может ли дверь открываться сама?" Борис Зильберштейн отвечает: "Да. Тому, кто хочет открыть".

По мнению Зильберштейна, перед школой должна стоять цель: подготовить человека, который, выйдя из нее, сможет реализовать любую свою идею, достичь своей цели.

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Для этого, полагает Зильберштейн, необходимо:

- научить учиться,

- воспитать в ребенке самостоятельность и уверенность в себе,

- научить его концентрации внимания и умению слушать,

- научить его управлять временем,

- научить преодолевать сложности.

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Это далеко не полный список того, чему, как считает Зильберштейн, надо учить в школе. Кстати, одним из пунктов он называет и необходимость курса повышения квалификации для родителей.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Зильберштейном

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].