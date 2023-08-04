"Научить учиться". Борис Зильберштейн о школе мечты в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Борис Зильберштейн – бывший программист, а ныне учитель и создатель школьной сети в Израиле, специалист по развитию когнитивного интеллекта.
Как в предыдущих трех передачах – с Димой Зицером, Дмитрием Быковым и Алексеем Арестовичем – речь шла об идеальной школе в представлении гостя.
На детский вопрос "Может ли дверь открываться сама?" Борис Зильберштейн отвечает: "Да. Тому, кто хочет открыть".
По мнению Зильберштейна, перед школой должна стоять цель: подготовить человека, который, выйдя из нее, сможет реализовать любую свою идею, достичь своей цели.
Для этого, полагает Зильберштейн, необходимо:
- научить учиться,
- воспитать в ребенке самостоятельность и уверенность в себе,
- научить его концентрации внимания и умению слушать,
- научить его управлять временем,
- научить преодолевать сложности.
Это далеко не полный список того, чему, как считает Зильберштейн, надо учить в школе. Кстати, одним из пунктов он называет и необходимость курса повышения квалификации для родителей.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Зильберштейном
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].
Алексей Арестович о школе мечты и школе богов в передаче "Детский недетский вопрос"
О школе мечты и хорошем человеке. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"
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"У каждого своя нота". Учитель Борис Зильберштейн в передаче "Детский недетский вопрос"