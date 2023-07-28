Алексей Арестович о школе мечты и школе богов в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины, основатель Школы мышления "Апейрон".
Как в предыдущих двух передачах – с Димой Зицером и Дмитрием Быковым – речь шла об идеальной школе в представлении гостя.
Какой должна быть такая школа по мнению Арестовича?
1. Она должна находиться на стыке трех сред: скал, зелени, воды.
2. Территория должна быть достаточно большой, чтобы дети не ощущали ее границ.
3. В этой школе не должны воспитывать и не должны закладывать знания.
4. Учителями должны быть состоявшиеся в своих профессиях светлые люди (45 и старше).
5. Оценивать следует не ответы, а вопросы учеников. Ребенка надо научить ставить задачи.
6. Педагогическая задача: школа должна выпускать свободного, творческого человека, с непоколебимым чувством собственного достоинства и уважением к другим людям.
Некоторые темы уроков в такой школе рассмотрены в этой передаче.
Отвечая на детские вопросы, Алексей Арестович говорит, что цивилизация – это школа богов.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].
О школе мечты и хорошем человеке. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"
Дима Зицер о школе мечты в передаче "Детский недетский вопрос"
"Для себя невозможно быть звездой". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
"Некоторые считают меня своим любимым врагом". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"