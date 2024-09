Мультфильм профессора из Хайфы получил главный приз кинофестиваля в Жироне

Израильский короткометражный фильм "Один в углу" (Alone in the Corner) занял первое место на Международном кинофестивале в Жироне (Испания) в категории "Лучшая анимация для детей". Автор мультфильма – преподаватель кафедры визуальных коммуникаций Хафского университета Дови Кайх, сценарий фильма написал Асаф Гаврон, а автор саундтрека Офир Гал.

Мультфильм был создан по инициативе института "Человек и животные". Фильм критикует зоопарки, которые, по мнению авторов картины, не только вредят животным, но и создают неверные ценности для детей.