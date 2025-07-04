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"Главный талант – в заботе о семье". Гевонд Вардапет в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 04 июля 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 06:28
"Главный талант – в заботе о семье". Гевонд Вардапет в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Главный талант – в заботе о семье". Гевонд Вардапет в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостем передачи вновь стал Гевонд Вардапет – настоятель монастыря Святых Архангелов в армянском квартале Иерусалима. Эта передача – разговор двух друзей. Не только ведущий задает вопросы, но и гость.

Трехлетний внук Дмитрия спросил: "Ты любишь знать людей?" Долгий ответ Гевонда сводится к тому, что нужно знать людей, чтобы не быть обманутым.

Другой вопрос звучал примерно так: что угодней Богу – молитвы и соблюдение заповедей или выявление и реализация человеком заложенных в него талантов? Гевонд такую постановку вопроса не принимает. "Самый главный талант – в заботе о своей семье", – считает он. И поясняет: верующий человек должен находить время для общения с Богом, но прежде всего должен заботиться о своих близких.

В чем разница между походом к священнику на исповедь и к психологу? Гевонд объясняет: психолог может помочь человеку, в том числе советом, следование которому будет против заповедей Божьих; при этом в христианстве (и в других религиях) принято считать, что проблемы – из-за грехов человеческих.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Гевондом Вардапетом

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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