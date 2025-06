80-летний Джон Фогерти выпускает авторские версии хитов Creedence Clearwater Revival

Легендарный американский музыкант Джон Фогерти, лидер группы Creedence Clearwater Revival, объявил о том, что в августе издаст новые, перезаписанные версии самых популярных песен ансамбля. Альбом получит название "Legacy: the Creedence Clearwater Revival Years".

Каждая композиция снабжена подзаголовком "John's version" ("Версия Джона") – отсылка к Тейлор Свифт, которая на фоне судебной тяжбы вокруг её ранних записей выпускала их альтернативные версии с подзаголовком "Taylor's version" ("Версия Тейлор"). Фогерти тоже на протяжении многих лет сражался за права на собственный бэк-каталог с лейблом продюсера Сола Заентца Fantasy Records – эта история завершилась только в 2023 году, когда музыкант заключил соглашение с Concord, компанией, владеющей лейблом Fantasy.

"Большую часть жизни я был лишён прав на песни, которые написал, – заявил музыкант. – Приобретение этих прав меняет всё. [Альбом] "Legacy" для меня – самый естественный способ отметить это событие и записать эти композиции на моих условиях с моими любимыми музыкантами".

На сегодняшний день опубликованы три песни из "Legacy": "Up Around the Bend", "Have You Ever Seen the Rain" и "Porterville". Известно, что в пластинку войдут в общей сложности 20 музыкальных фрагментов – в том числе такие бессмертные композиции, как "Fortunate Son", "Proud Mary", "Bad Moon Rising" и не только.